Mladá Boleslav - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 potvrdili dobrou formu a ve 14. kole první ligy zvítězili 2:1 na hřišti Mladé Boleslavi. Na gól Antonína Vaníčka sice ještě odpověděl z penalty Lukáš Magera, ale hezkou individuální akcí rozhodl Jakub Nečas. Bohemians tak bodovali popáté za sebou, což se jim povedlo naposledy před rokem a půl, a posunuli se na šestou příčku. Boleslav naopak přišla o sérii tří výher a s Bohemians doma prohrála poprvé od roku 2009.

Oba celky od začátku praktikovaly účinný presink, který dělal soupeři problémy. Obrany tak v první půli kralovaly nad útoky a promrzlí fanoušci marně čekali na šance, které by je zahřály.

Boleslav hrozila jen ze standardních situací, po centrech Rady však hráčům chyběl krok, aby se dostali do šancí. Rada zase pálil vedle. Jinak se domácí stále častěji snažili obranný blok Klokanů překonat nakopávanými míči na Chramostu, který na hrotu nastoupil místo nejlepšího střelce Mebrahtua. Ale hostující stopeři ho dobře pokrývali.

Bohemians se presinkem domácích lépe prokombinovávali, ale chyběla jim lepší finální fáze. Branku Vejmoly tak v první půli ohrozil jen Nečas, jehož nebezpečná střela těsně minula vzdálenější tyč.

Do druhé půle přišel útok Bohemians posílit Reiter a hned po třech minutách ukázal svou největší sílu, tedy rychlost. Obhodil si hned dva protihráče a naservíroval míč do ideální pozice Vaníčkovi, který vstřelil svůj druhý ligový gól.

Jenže Bohemians se z vedení radovali jen sedm minut. Mladé Boleslavi se po delší době podařila kombinace, po akci Mingazova vznikl ve vápně závar a sudí Orel odpískal pokutový kop za faul na Radu. Penaltu s přehledem proměnil Magera a srovnal.

V 62. minutě si ale Bohemians vzali vedení zpět, když Nečas proti svým bývalým spoluhráčům předvedl parádní slalom, prošel středem hřiště a mezi nohama prostřelil i brankáře Vejmolu. Dal tak svůj první ligový gól od února a první v dresu Bohemians.

Boleslav na to reagovali vysunutím Magery ze stopera zpět na hrot a nasazením vysokého Takácse, ale Bohemians už tři body ubránili. A to i díky brankáři Fryštákovi, který skvěle zastavil hlavičku Přikryla a dobrou reakcí zamezil i dorážce.

V poslední minutě Boleslav navíc přišla o stopera Chaluše, který za stažení Tetteha dostal druhou žlutou a následnou červenou kartu.

Hlasy po utkání:

Dušan Uhrin (trenér M. Boleslavi): "Začali jsme dobře a asi jsme si pak mysleli, že se Bohemka porazí sama. Zbytečně jsme začali vymýšlet, přestali jsme hrát naší hru, nekombinovali jsme středem a míč byl více ve vzduchu. Přizpůsobili jsme se hře soupeře. Chyběla mi tam bojovnost, hlavně do druhé půle jsme šli, jako kdyby se nic nemohlo stát. Střed hřiště jsme nepochopitelně otevřeli a dostali jsme z toho dva góly a mohli dostat i třetí. Dosud hrál Chaluš dobře, ale dnes udělal dvě chyby, z jedné jsme inkasovali. Dnes nejsem spokojený s nikým. Honza Chramosta na hrotu podstoupil hrozně málo soubojů, tam musí být důraznější. Mebrahtu nehrál, protože má natažený sval."

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Hráli jsme se sousedem v tabulce a chtěli jsme překročit pro nás magickou hranici 20 bodů. Jsem rád, že jsme to dokázali a můžeme se v klidu a dobrém rozpoložení připravovat na další utkání. Ale vím, že jednou měla ́Bohemka na podzim 24 bodů a na jaře sestoupila, takže máme pokoru. Ale samozřejmě je větší klid na práci a nejsme ve vystresovaném prostředí. První půle nebyla pro diváka zajímavá, hodně soubojů, málo střel. Pak jsme zrychlili a zkvalitnili přechod do útoku, pomohlo nám střídání, Reiter to oživil, chytil se s ním i Nečas. Ten je velmi pracovitý a pokorný a jsem za něj moc rád, že se trefil. Boleslav ho nechtěla, vrátila ho do Sparty a já po něm okamžitě skočil, protože to je hráč pro nás. Věřím, že ho to může povzbudit. Uplatnil, na co má potenciál. Pomohlo mu, že začalo pršet, protože hřiště bylo rychlejší. Pro nás je to druhá výhra venku. V minulé sezoně se to povedlo jen jednou. Venku jsme na devíti bodech, což je chvályhodné."

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 1:2 (0:0)

Branky: 56. Magera z pen. - 48. Vaníček, 63. Nečas. Rozhodčí: Orel - Dobrovolný, Pfeifer. ŽK: Hubínek, Mingazov, Stronati, Chaluš - Šmíd, Mašek, Krch, Jindřišek. ČK: 90. Chaluš. Diváci: 3020.

Sestavy:

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Magera, Fleišman - Hubínek, Rada (66. Stronati) - Mingazov, Matějovský, Fabián (76. Takács) - Chramosta (59. Přikryl). Trenér: Uhrin.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Vaníček (80. Bartek), Hašek ml., Mašek (77. Tetteh), Luts (46. Reiter) - Nečas. Trenér: Hašek st.