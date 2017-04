Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 v premiéře pod trenérem Martinem Haškem porazili v záchranářském souboji Jihlavu 1:0 a ukončili sérii bez vítězství, která trvala deset kol. Dnešní duel 23. ligového kola rozhodl v 27. minutě prvním soutěžním gólem v dresu Pražanů Rus Jevgenij Kabajev. Bohemians odskočili v tabulce předposlední Jihlavě na rozdíl sedmi bodů a výrazně nakročili k udržení. Vysočina na první sestupové pozici ztrácí na záchranu čtyři body.

"Včera v kabině jsme si řekli, že nejdeme zachraňovat Bohemku v první lize. Udělali jsme si prázdnou tabulku podle abecedy na posledních osm kol a Bohemka byla napsaná na prvním místě. Jsem šťastný, že po zápase jsem tam osobně napsal fixkou trojku. Dělíme se o první místo s dalšími týmy, které taky udělaly tři body," řekl v nadsázce po zápase Hašek.

Oproti poslednímu ligovému zápasu v Příbrami udělal hned čtyři změny v sestavě. "Klokani" navíc nastoupili v klasickém rozestavení se čtyřmi obránci, zatímco pod odvolaným koučem Miroslavem Koubkem hráli na jaře většinou s pěti zadáky.

V zahajovací jedenáctce Pražanů nechyběl Haškův syn a právě on měl po třech minutách první gólovou šanci, po centru z levé strany ale v nadějné pozici špatně trefil míč. V 18. minutě poprvé výrazně zahrozila i Jihlava a po Novotného střele zachránil Bohemians brankář Berkovec.

V 27. minutě se Pražané dostali do vedení. Po centru zprava pálil z hranice vápna Jindřišek, gólman Hanuš vyrazil balon jen před sebe, kde jej hlavou posunul Luts a Kabajev z malého vápna s pomocí břevna nekompromisně skóroval. Ruský útočník se dočkal první soutěžní trefy v dresu Bohemians a zaznamenal teprve druhý gól "klokanů" za posledních deset kol.

"Nebyla to nijak zvláštní situace. Odrazil se ke mně balon a nebyla to už tak těžká střela," konstatoval Kabajev. "Přišel nepovedený centr od Dostála, Jindřišek vystřelil, dvakrát se to odrazilo. Kabajev byl hladovější a bystřejší a dokázal to tam propálit. Byla to spíš shoda okolností. Ale těch závarů tam Bohemka měla víc a tak trochu jsme si o to koledovali," řekl jihlavský stoper Jiří Krejčí.

Domácím vedoucí branka pomohla a za chvíli střílel z dálky jen těsně nad agilní Hašek. Vysočina mírně zatlačila Pražany až těsně před pauzou, ale nebezpečný centr odvrátil Berkovec.

"Chyběla nám přesnost ve finální fázi. Několikrát jsme se dostali do situace, že kdybychom to vyřešili líp, dostali jsme se do zakončení. Ale zakončení nám dělá problémy. Pokud nevystřelíte, těžko můžete pomýšlet na dobrý výsledek," konstatoval jihlavský trenér Michal Bílek.

Hosté se po přestávce snažili o vyrovnání a domácím se otevíral prostor k brejkům. V 67. minutě mohl po jednom z nich pojistit náskok střídající Kuchta, Hanuše ale ve vyložené šanci ani nadvakrát nepropálil.

Za chvíli po rohu hlavičkoval Luts a Havel na zadní tyči jen těsně nedosáhl na míč. V 77. minutě pak pokazil přečíslení domácích tři na jednoho Luts. Pět minut před koncem Bohemians prováhali další brejk, Kuchta sice dloubl balon přes Hanuše, ale trefil jen tyč. Domácí už přesto tři body udrželi.

"Mohli jsme v řadě momentů přidat druhý gól. Bohužel my ten druhý nemohli přidat, takže tam byla lehká obava, že se může cokoliv stát. Když rozhodčí písknul do píšťalky, spadlo to z nás," dodal Hašek.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Je jasné, že po tak dlouhé sérii bez výhry bylo na hráčích znát, že mají na zádech batoh s kamením. Co jsem přišel k týmu, jsme pracovali hlavně na tom, abychom vyčistili hlavy, dostali do kabiny co nejvíc radosti. Včera v kabině jsme si řekli, že nejdeme zachraňovat Bohemku v první lize. Dalibor Slezák (asistent) udělal prázdnou tabulku podle abecedy na posledních osm kol a Bohemka byla napsaná na prvním místě. Tu tabulku, kde jsme byli na 13. místě, jsme hodili do koše a řekli jsme si, že chceme být co nejvýš v té nové. Po zápase jsem tam osobně napsal fixkou trojku, dělíme se o první místo s dalšími týmy, které taky udělaly tři body. Převzal jsem velmi dobře připravené mužstvo. Nevzpomínám si, že by se mi základní sestava skládala tak těžce jako teď. Gól, který jsme vstřelili, nám nesmírně pomohl. Dotlačili jsme ho tam silou nadšení a víry. Mohli jsme v řadě momentů přidat druhý gól. Bohužel my ten druhý nemohli přidat, takže tam byla lehká obava, že se může cokoliv stát. Když rozhodčí písknul do píšťalky, spadlo to z nás."

Michal Bílek (trenér Jihlavy): "Byl to bojovný zápas. Nám chyběla přesnost ve finální fázi. Několikrát jsme se dostali do situace, že kdybychom to vyřešili líp, dostali jsme se do zakončení. Ale zakončení nám dělá problémy. Pokud nevystřelíte, těžko můžete pomýšlet na dobrý výsledek. Pro nás už delší čas je každý zápas hrozně důležitý. Bohužel do těch kýžených tří bodů, abychom se přiblížili našim konkurentům, nejdeme. Odjíždíme zase zklamaní. Nezbývá nic jiného než bojovat do konce. Máme čtyři body ztráty, to není moc. Nesmíme se z toho položit. Nesmíme se podělat a fňukat."

Bohemians Praha 1905 - Vysočina Jihlava 1:0 (1:0)

Branka: 27. Kabajev. Rozhodčí: Julínek - Paták, Kotalík. ŽK: Martin Hašek ml., Kuchta - Krejčí, Vaculík, Rosa. Diváci: 4672.

Sestavy:

Bohemians: Berkovec - Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Bartek (72. Hubínek), Mašek, Luts (80. Buchta) - Kabajev (63. Kuchta). Trenér: Martin Hašek st.

Jihlava: Hanuš - Fulnek, Krejčí, Rosa, Urdinov - Batioja (68. Ikaunieks), Vaculík, Zoubele (77. Dvořák), Novotný (32. Popovič) - Hronek - Rabušic. Trenér: Bílek.