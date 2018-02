Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v úvodním jarním kole první ligy Brno 1:0 a posunuli se na šesté místo tabulky. Zápas rozhodl v 63. minutě z penalty Dominik Mašek a Pražané už výhru udrželi i po vyloučení Siima Lutse z 66. minuty. Bohemians se povedla odveta za lednové prohrané finále zimního turnaje Tipsport ligy s Brnem, naopak kouči Zbrojovky Romanu Pivarníkovi v den jeho 51. narozenin nevyšel návrat do Ďolíčku, kde dříve trénoval.

Na obou týmech týmech bylo patrné, že hrají první zápas jarní části sezony. Nikdo nechtěl udělat chybu a v úvodním dějství se na vyložené šance čekalo marně. Nejblíže ke gólu měl v sedmnácté minutě domácí Reiter, který o křížnou střelou těsně minul zadní tyč. "Klokani" postupně získali mírně navrch, ale Brno bylo v první půli střelecky aktivnější, i když žádný z pokusů brankáře Fryštáka nijak výrazněji neohrozil.

Hned po přestávce pálil z otočky stejnojmenný syn domácího trenéra Hašek, zamířil však těsně nad. Poté převzalo iniciativu Brno a po hodině hry musel Fryšták s vypětím sil vyboxovat balon po centru a následné hlavičce.

Za tři minuty udeřilo na druhé straně. Hašek vysunul do úniku Maška, který po kontaktu s brankářem Melichárkem upadl a rozhodčí Franěk bez váhání nařídil penaltu. K ní se postavil sám faulovaný Mašek a poslal brněnského gólmana na opačnou stranu. "Klokani" skórovali v lize po 270 minutách.

Hned za další tři minuty si ale domácí cestu za výhrou zkomplikovali. Luts zastavil unikajícího protihráče a Franěk ho po druhé žluté kartě vyloučil. Brňané sice soupeře svírali, ale vyloženou šanci z přesilovky nevytěžili. Zbrojovka v nejvyšší soutěži nedala Bohemians gól počtvrté za sebou a poosmé z devíti venkovních zápasů této ligové sezony prohrála.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Prvních 15 minut jsme si procházeli znovunaladěním na mistrovskou soutěž, byli jsme nervózní. Potom jsme do konce poločasu hru ovládli. Byli jsme přesvědčeni, že když takhle budeme pokračovat v druhém poločase, budeme odměněni gólem. Po pauze začátek zase slabší, pak přišla krásná akce. Jedna kolmice, druhá kolmice, gólová šance, penalta a gól. Pak přišel nešťastný moment, kdy jsme šli do deseti a od té doby jsme se soustředili na bránění. Nebylo jednoduché vymyslet, jak to prostřídat. Potřebovali jsme to vyztužit a dostat tam Švece, který nehrál generálku s Ružomberokem. V ní jsme měli problémy s obranou, dnes jsme ani v deseti nepustili soupeře do šance. Lepší začátek jsme si těžko mohli představit. Bohemka po 17 kolech šestá, to zní hezky. Zajíci se počítají až po honu, ale průběžné pořadí má vliv na náladu v kabině i klubu. Navíc jsme těmito třemi body na dostřel jistotě záchrany."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Na Bohemce se nikdy nehraje lehce, dokázali jsme si s tím ale poradit. Jak s prostředím, tak s hrou Bohemians. Hráli jsme kompaktně, slušně jsme kombinovali, ale chybělo mi tam z naší strany více finálních přihrávek a šancí. To bylo z obou stran, obě mužstva kompaktně bránila. Bohemians se v druhém poločase do šancí nedostávali a paradoxně rozhodli z penalty. Nevím, jak to bylo ten střet, z té dálky jsem to neviděl. Pak jsme se po červené kartě dostali do přesily, ale z platonického tlaku jsme neměli klid v koncovce. Pokažené narozeniny jsou to výsledkově, ale s výkonem jsem spokojen. Asi by tomu slušela remíza. Určitě bychom vyměnili výhru v Tipsport lize za výsledek v dnešním zápase. V Bohemce jsem strávil dva krásné roky, člověk si to tu zamiloval, ale speciálně jsem to nebral."

Bohemians Praha 1905 - Zbrojovka Brno 1:0 (0:0)

Branka: 63. Mašek z pen. Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Boček. ŽK: Luts - Kryštůfek, Krejčí, Sukup. ČK: 66. Luts. Diváci: 3855.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Martin Hašek ml., Jindřišek - Reiter (77. Vaníček), Mašek (72. Švec), Luts - Nečas (82. Kabajev). Trenér: Martin Hašek st.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Polák - Acosta (60. Ashiru), Pilík, Krejčí, Lutonský (75. Juhar) - Zikl (67. Škoda). Trenér: Pivarník.