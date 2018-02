Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 se přes zimu zaměřili na udržení úspěšného kádru a věří, že si na jaře co nejrychleji zajistí definitivu záchrany, na kterou jim chybí zhruba osm bodů. Pak by se rádi udrželi v horní polovině tabulky, po podzimu jsou sedmí.

"Máme 22 bodů, udrželi jsme kádr, uzdravili se hráči, takže bychom měli mít logicky vyšší ambice. Ale také máme pokoru. Na podzim jsme nemuseli řešit žádnou krizi a nevíme, jak by na to náš mladý kádr reagoval. Proto chceme především co nejrychleji získat klid," řekl na dnešní tiskové konferenci trenér Martin Hašek.

"Umím si představit následný cíl umístění v horní polovině tabulky. Ale to přijde až pak. Není to ustrašenost, ale spíše vnímání reality," dodal.

Bohemians na podzim patřili k překvapením ligy a vedle dobrého umístění se prezentovali i zajímavým fotbalem. Vedení klubu proto chtělo v zimě především udržet kádr. Pustilo pouze hráče, kteří toho tolik nenahráli a u nichž nebylo příliš reálné, že by se jejich pozice změnila.

Brankář Viktor Budínský se vrátil z hostování do Sparty, Jan Kuchta do Slavie, Jani Urdinov odešel do Ázerbájdžánu, Petr Buchta do Jihlavy a Milan Jirásek přestoupil do Ostravy. Místo nich přišli na hostování gólman Michal Bárta z Jablonce a krajní záložník Jan Záviška z Jihlavy, stoper Jiří Bederka přestoupil z Hradce Králové.

"Usilovali jsme ještě o dva hráče, ale nepodařilo se je získat. Byl by to spíše bonus," řekl sportovní ředitel Miroslav Držmíšek. Klub podle něj usiloval o lotyšského útočníka Davise Ikauniekse z Jihlavy, ale transfer byl mimo možnosti Bohemians.

Obě posily do pole prošly akademií Sparty, a tak je trenér Hašek velmi dobře zná. "Jsou stejný ročník jako můj syn, takže je znám už od jejich dětství. Kdo projde Spartou, má dobré základy a snáze se s ním pracuje. Bederka by nám kromě perspektivy na stoperu měl přinést i zlepšení v rozehrávce. Záviška je rychlostní hráč, který nám zdvojí post pravého záložníka," popsal Hašek.

Zároveň věří, že posilami budou i Siim Luts a Benjamin Tetteh, které na podzim trápily zdravotní problémy, ale nyní by měli být dobře připraveni. Po zranění se navíc vrací i Michal Švec. "Tetteh je mnohem dál, než byl v průběhu podzimu, kdy nám moc nepomohl. Ještě není v topu, ale věříme, že nám výrazně pomůže a bude zajímavý pro celou ligu," dodal Hašek.

Bohemians by mělo pomoci i to, že po letech nejistoty konečně stadion Ďolíček získala do svého vlastnictví Praha a tento týden uzavře s klubem nájemní smlouvu na příštích 10 let za 125 tisíc korun měsíčně bez energií, které Bohemians budou hradit sami.

"Bude pro nás teď mnohem lehčí shánět obchodní partnery, kterým můžeme zaručit, že za rok budeme pořád v Ďolíčku, můžeme řešit dlouhodobé smlouvy. Můžeme se dívat více do budoucnosti. Budou jednodušší i licenční řízení. Teď to hlavně uhrát sportovně, abychom mohli hrát v Ďolíčku ligu i v budoucnu," řekl ředitel klubu Darek Jakubowicz.