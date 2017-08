Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 bodovali i ve druhé utkání ligové sezony, když po remíze na Spartě doma porazili Karvinou 2:1. "Klokani" vedli v duelu 2. kola gólem Davida Barteka ze 30. minuty, ještě do poločasu soupeř vyrovnal trefou Tomáše Wágnera, ale pět minut před koncem rozhodl Milan Jirásek. Bohemians si připsali teprve třetí výhru v tomto kalendářním roce a za posledních 20 ligových utkání.

V sestavě Bohemians si ligovou premiéru odbyl sparťanský odchovanec Reiter a na pravé straně hodně provětrával karvinského kapitána Eismanna. Aktivita se mu vyplatila po půlhodině hry, kdy měl sice na Eismanna výraznou ztrátu, přesto ho dokázal předběhnout, získat míč, vniknout do vápna a tam najít Barteka, který otevřel skóre.

Bohemians tak korunovali svůj tlak. Dostávali se do nebezpečných pozic, ale Švec a Bartek pálili těsně vedle. Naopak Karviná se dlouho prosazovala jen po rohových kopech, po kterých měli možnosti Kalabiška a Štepanovský, ale brankáře Fryštáka nepřekonali.

Jenže ve 38. minutě Karviná z ničeho nic rozebrala domácí obranu a srovnala. Štepanovský si naběhl za obranu, patičkou přiklepl míč Wágnerovi a ten propálil Fryštáka. Navíc hosté mohli skóre ihned otočit. Štepanovský se ocitl sám před brankářem, ten mu ale při snaze o kličku míč odebral.

Po změně stran tempo opadlo a šancí ubylo, jelikož se hrálo především ve středu hřiště. Dlouho tak byl jedinou šancí náběh domácího Maška a jeho střela z úhlu vedle branky.

Hru Bohemians oživil až střídající Kabajev, který si dvakrát dobře naběhl za obranu. Poprvé byl u míče dříve hostující gólman Berkovec, podruhé ho Kabajev efektně přeloboval a vstřelil gól, který mu však sudí kvůli ofsajdu neuznali.

Domácí fanoušci se přesto vítězného gólu nakonec dočkali. V 85. minutě centr z pravé strany propadl ve vápně až k nabíhajícímu Jiráskovi a ten z voleje zařídil tři body. Potvrdit je ještě mohl Kabajev, ale trefil jen tyč. Wágnerovu snahu o vyrovnání pak zastavil Šmíd.

Hlasy po utkání

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "V první půli se nám dařilo plnit náš taktický plán a bylo tam hodně šancí, ale vytěžili jsme z toho jen gól. A Karviná, která byla nebezpečná jen ze standardek, nás po brejku vytrestala. Z docela kvalitní hry jsme měli jen remízový poločas a někteří hráči si přestali věřit. To ztracené sebevědomí jsme se jim snažili vrátit a upozorňovali je, že musíme být trpěliví a hrát po zemi, konstruktivně a nenakopávat, protože bychom měli malou šanci vyhrávat souboje. Povedla se nám střídání, Kabajev to oživil, Nečas nahrál na gól, který dal Jirásek. Čtyři body jsou důležité i pro psychiku hráčů, protože tu máme mladé hráče, kteří v lize začínají. Nemáme za sebou výsledkově dobrou přípravu. Nevěděli jsme, jak na to budeme. Neměli jsme k dispozici Tetteha, nešli jsme do zápasu v nejlepším rozpoložení a o to více jsem spokojený, že jsme to zvládli, i když to bylo napínavé až do konce."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Herně to nebylo dobré utkání, nedařila se nám hra s míčem, což je ve fotbale to nejdůležitější. Přesto jsme tam měli za stavu 0:0 šance po rozích, a kdybychom proměnili, mohlo to vypadat jinak. Ve druhé půli už jsme nebyli nebezpeční, a když je obrana přetížená, tak se nějaká chyba stane a ta také přišla. Jsem zklamaný z pasivity týmu a celkově ze hry. I kdybychom to uhráli na remízu, tak bych nebyl spokojený. Domácí Reiter hrál velmi dobře, Pavel Eismann už měl žlutou kartu, měl jsem strach z vyloučení, proto jsem ho stáhl v poločase. Také jsem chtěl tu situaci na naší levé straně změnit, protože v první půli vyznívala pro domácí."

Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 2:1 (1:1)

Branky: 30. Bartek, 85. Jirásek - 38. Wágner. Rozhodčí: Ardeleánu - Mokrusch, Kříž. ŽK: Bartek, Kuchta - Eismann, Šisler, T. Weber, Janečka. Diváci: 4192.

Sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec - Reiter, Hašek ml., Mašek (60. Kabajev), Bartek (79. Jirásek) - Kuchta. Trenér: Hašek st.

Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann (46. Vondra) - Janečka, Šisler - Štepanovský (87. Ramírez), Panák (71. T. Weber), Kalabiška - Wágner. Trenér: J. Weber.