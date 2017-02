Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 počtvrté za sebou nedali v lize branku a v 18. kole doma jen remizovali 0:0 se Slováckem. Klokani tak čekají na ligový gól už 446 minut a z posledních osmi kol získali jedinou výhru. V tabulce tak mají jen tříbodový náskok na pásmo sestupu, Slovácko má o bod více.

Zápas měl od začátku vše potřebné, jen góly chyběly. Oba týmy byly aktivní, hrálo se v rychlém tempu, důrazně a s několika šancemi. Tu první měl už ve 2. minutě Civič, který zůstal po standardní situaci sám u levé tyče, ale domácího brankáře Berkovce neprostřelil.

Na druhé straně byl hodně vidět Mašek, ale v první příležitosti vysoko přestřelil. Vzápětí po odvráceném rohu běžel Mašek ve dvojici se zimní posilou Kabajevem na jediného obránce Slovácka, jenže nadějný brejk nevyřešili dobře. Mašek sice ruskému útočníkovi přihrál, ale ten musel zpomalit a Slovácko nebezpečí zažehnalo.

Ve 31. minutě se nedomluvil domácí brankář Berkovec se spoluhráčem Krchem, oba šli po míči hlavou a v plné rychlosti se srazili. Jen okamžitá reakce útočníka Slovácka Koného, který Berkovcovi poskytl první pomoc a zřejmě mu vytáhl zapadlý jazyk, zabránila větším komplikacím. Oba domácí hráči však museli střídat a odjet na vyšetření do Vinohradské nemocnice.

Do hry se dostal náhradní gólman Fryšták, který si tak mohl zahrát proti Slovácku, kde vyrůstal. Krátce po svém příchodu na trávník zaváhal při komunikaci s Havlem, který mu hlavou dával malou domů, Fryšták stihl míč jen vyrazit, ale Navrátil z úhlu netrefil odkrytou branku. V poločase muselo střídat i Slovácko kvůli zranění Civiče z ostrého souboje s Jiráskem.

Více ze hry měli Bohemians, chyběla jim však přesnější finální fáze a také doplňování osamoceného Kabajeva na hrotu. Právě ruský útočník v 53. minutě prověřil hostujícího gólmana střelou z úhlu. Havel zas svou střelou jen lízal vnější stranu tyče. A za Slovácko pálili nebezpečně Daníček i Tetteh.

Velkou šanci měl v 68. minutě domácí Mašek, k němuž prošel střílený centr, jenže mládežnický reprezentant před odkrytou brankou promáchnul. Ve dvou šancích neuspěl ani Kabajev a Bohemians nic nevytěžili ani ze závěrečného tlaku.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Bohemians): "Ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat hráči Konému, který poskytl první pomoc Berkovcovi a vytáhl mu zapadlý jazyk. To předčilo vše, co se v utkání stalo. Soupeř se presinkem snažil rozbít naší kombinaci, to se mu dařilo. Musím ocenit defenzivní složku Slovácka. My si akce kvůli menšímu prostoru tolik nepřipravovali a hráli jsme častěji vzduchem, než by při našich dispozicích bylo vhodné. Nakonec je z toho zasloužený bod. Po těch zraněních jsem měl o zápas trochu obavy a zkomplikovalo mi to možnost střídání. Několik hráčů jsem na střídání viděl, ale nemohl jsem do toho sáhnout."

Michal Kordula (asistent trenéra Slovácka): "Viděli jsme bojovné utkání. Nepředváděli jsme to, co bychom chtěli hrát. Nebyli jsme dominantní na míči. Bohemka nás zatlačila svou agresivitou a vyhranými souboji, zvláště v posledních 20 minutách. Po tom průběhu musíme bod brát. Bez trenéra Levého (chyběl kvůli disciplinárnímu trestu) to bylo složité. Jako když je na moři loď bez kapitána. Nastínili jsme si něco, jak se zápas může vyvíjet, a podle toho jsem se snažil reagovat. Ta situace se zraněnými hráči domácích naši hru nijak neovlivnila. Hlavně doufám, že jsou ti kluci v pořádku. Klobouk dolu před Francisem (Koném), jak se v té situaci zachoval a pomohl."

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Orel - Wilczek, Vlasjuk. ŽK: Jirásek, Buchta - Civič, Šumulikovski, Reinberk, Daníček. Diváci: 4338.

Bohemians: Berkovec (32. Fryšták) - Dostál, Buchta, Krch (33. Šmíd), Švec, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek, Kabajev, Bartek (75. Luts). Trenér: Koubek.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič (46. Šimko) - Šumulikoski, Daníček - Navrátil, Havlík, Tetteh (90. Biolek) - Koné (80. Zajíc). Trenér: Kordula.