Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 vstoupili do nové ligové sezony vítězstvím 2:1 nad Slováckem. Pražané rozhodli zápas prvního kola už v úvodním dějství, kdy se trefili Josef Jindřišek a z penalty Dominik Mašek. V 77. minutě snížil z pokutového kopu Vlastimil Daníček. "Klokani" v nejvyšší soutěži bodovali naplno po sedmi utkáních, naopak Slovácko protáhlo čekání na ligovou výhru na šest duelů.

Bohemians začali lépe a v desáté minutě šli do vedení. Dostálův dlouhý aut odvrátila obrana Slovácka jen těsně za vápno, kam si naběhl Jindřišek a z voleje uklidil míč do sítě. Sedmatřicetiletý kapitán Pražanů dal první soutěžní gól od listopadu 2015.

Slovácko poprvé zahrozilo až v polovině úvodního dějství, kdy Janoškův centr z přímého kopu nebezpečně prolétl domácím vápnem. Po půlhodině hry pak hostující Kuchta v dobré pozici hlavičkoval do míst, kde stál Fryšták.

Jinak byli v první půli lepší Bohemians. Ve 32. minutě prošel až do vápna Reiter a hosty zachránil brankář Daněk. Pět minut před pauzou už domácí přidali pojistku. Janošek v pokutovém území zatáhl Maška a sám faulovaný hráč s přehledem proměnil nařízenou penaltu střelou na opačnou stranu, než kam skočil gólman. "Klokani" po sedmi zápasech v ligovém duelu skórovali více než jednou.

Kouč Slovácka už v 36. minutě stáhl ze hry Machalíka, hned po přestávce sáhl i k druhému střídání a jeho svěřenci přidali. Po hodině hry vypálil těsně nad bývalý hráč Bohemians Kuchta, který vzápětí vystihl Fryštákovu chybu při rozehrávce, ale potrestat ji nedokázal. Sadílek poté vystřelil kousek vedle.

Domácí začali hrát pasivně, tým z Uherského Hradiště však postrádal důraz v zakončení, jako v 68. minutě, kdy dva hráči na malém vápně promáchli.

V 76. minutě už "klokany" stihl trest. Vaníček v rohu vápna fauloval Jurošku a Daníček z penalty snížil, i když Fryšták vystihl směr střely. Kapitán Slovácka dal předchozí soutěžní gól na jaře při domácím triumfu 1:0 nad Bohemians. Hostující celek skóroval ve vzájemných soubojích poprvé po šesti utkáních.

V 85. minutě mohli domácí znovu odskočit do dvougólového vedení, ale střídající Kabajev při úniku dvou hráčů na brankáře nepřihrál a zvolil kličku, kterou Daněk vystihl. Hosté dostali Pražany pod drtivý tlak, ale nesrovnali ani z velkého závaru po rohu.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hašek st. (Bohemians): "Před každou sezonou trenér úplně neví, co od toho čekat. Navíc poprvé za nás hrál Juliš, poprvé v lize hrál Filip Hašek a Bartek nastoupil nalevo obrany. A v generálce jsme odehráli nejhorší zápas přípravy. Takže otazníků bylo dost, ale do zápasu jsme vstoupili dobře. Celou první půli jsme odehráli až nad očekávání dobře jak způsobem hry, tak výsledkem. Vedli jsme 2:0 a na hřišti jsme dominovali. Druhý poločas už byl jiný příběh. Odešli nám kondičně Reiter a Juliš, u kterého je to ale logické a čekal jsem to. Najednou jsme se neměli jak dostat nahoru. Vedlo to k tomu, že jsme tam měli brutální individuální chyby, které byly způsobené i tím, že hřiště oproti první půli uschlo a nedalo se hrát tak rychle po zemi. Začali jsme bránit a kombinačně velmi dobrý soupeř vycítil šanci. Moc šancí kromě dárků od nás neměl, dárkem byla i penalta po Vaníčkově hrubé chybě. Měli jsme příležitost, abychom přidali třetí gól, ale nedali jsme a čekali jsme na smilování, až rozhodčí pískne konec. Jsou to pro nás nesmírně důležité tři body se soupeřem, s kterým nehrajeme rádi. Máme k němu respekt, pokaždé je to nechutný soupeř. Jsme rádi, že ho máme za sebou, že jsme přerušili sérii sedmi zápasů bez vítězství a Bohemka po dlouhých letech získala v prvním kole tři body."

Michal Kordula (Slovácko): "Z našeho pohledu zápas dvou poločasů. Jsem hrozně nespokojený hlavně s prvním poločasem. První poločas baroko, tam snesou měřítko z našeho mužstva tři hráči, kteří odvedli nějaký standardně ligový výkon. Druhý poločas jsme se zlepšili, přitlačili jsme Bohemku. Ale ve fotbale to funguje tak, že jakmile tomu nedáte od první minuty to, co se tomu má dát, tak vám to fotbalový bůh nevrátí. To je prostě spravedlivé. Když k tomu správně nepřistoupíme, nemůžeme čekat, že nám něco spadne do klína. Jako v prvním poločase nemůžeme hrát žádný zápas, s takovým výkonem bychom neporazili žádný profesionální tým. Jsem hodně vykulený z toho, že dokážeme takhle přistoupit k zápasu. Že jsme Bohemku zatlačili a měli tam dobré a systémové věci, to samozřejmě pozitivní je. Ve mně ale spíš převažují teď negativní pocity. Musíme se jednoznačně odrazit od druhého poločasu, kdy jsme na hřišti zase my dominovali."

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 2:1 (2:0)

Branky: 10. Jindřišek, 40. Mašek z pen. - 77. Daníček z pen. Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Hock. ŽK: Záviška - Petr, Juroška. Diváci: 4812.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Bederka, Šmíd, Bartek - Jindřišek - Reiter (73. Záviška), F. Hašek, Vaníček (78. Švec) - Mašek - Juliš (67. Kabajev). Trenér: Martin Hašek st.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Janošek (46. Havlík) - Navrátil, Daníček, Machalík (36. Sadílek), Petr - Kuchta (84. Kubala). Trenér: Kordula.