Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 v šestém kole první ligy doma porazili Slovácko 1:0 a ukončili sérii bez vstřeleného gólu, která trvala 340 minut. Hosté z Uherského Hradiště naopak v nejvyšší soutěži neskórovali potřetí za sebou. Utkání v Ďolíčku rozhodl v 65. minutě Martin Hašek mladší.

První zajímavou šanci viděli diváci ve čtvrté minutě. Akci Pražanů zakončil tvrdou střelou Dostál, ale brankář Heča míč vyrazil. Za deset minut málem udeřilo Slovácko. Havlík našel z přímého kopu volného Hoffmana a ten zblízka vypálil nad břevno.

Skóre neotevřel ani domácí Bartek, který po pěkné Reiterově přihrávce minul branku. Hosté hrozili prakticky jen ze standardních situací, po jedné z nich Hoffmanovu hlavičku vykopl z brankové čáry obránce Šmíd. "Klokani" si ze hry vytvářeli víc šanci, jenže i Reiter krátce před pauzou technickou střelou minul.

Do druhého poločasu vstoupilo aktivněji Slovácko. Po několika nepřesných střelách zahodil v 53. minutě obrovskou příležitost Daníček, který zblízka nepřekonal pozorného gólmana Fryštáka.

Bohemians se oklepali a v 65. minutě otevřeli skóre. Dostál poslal míč do šestnáctky, střídající Tetteh se do zakončení nedostal, ale volný Hašek pohotovou dorážkou propálil Heču.

Domácí měli velké štěstí v 85. minutě, kdy Havlík trefil tyčku. Na druhé straně do brankové konstrukce v nastavení zamířil i náhradník Mašek.

Vršovické mužstvo tak porazilo Slovácko teprve ve druhém z posledních 11 ligových duelů, doma však se soupeřem z Uherského Hradiště potřetí za sebou neinkasovalo.

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Chtěli jsem hrát po zemi a rychle, ale moc se nám to nedařilo a vepředu jsme moc míčů neměli. První poločas pro nás nevyzněl úplně herně dobře. Doufali jsme, že díky příchodu Benjamina Tetteha se může zápas zlomit v náš prospěch. To se ukázalo jako správný předpoklad. Podařilo se nám vstřelit gól, který byl vítězný. Slovácko nebylo horším týmem a určitě nemělo ani méně gólových šancí než Bohemians. Ale my dali gól a soupeř ne. Jsem nesmírně šťastný, že jsme ten zápas zvládli upižlaně 1:0. Ale sportovní štěstí se přiklonilo na naší stranu. Vážím si nuly, ale máme na čem pracovat další týden."

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Pokud nedáte na hřišti soupeře z pěti šesti stoprocentních šanci ani branku, tak většinou to ve fotbale tak bývá, že se vám vymstí jedna chyba a ten zápas prohrajete. Máte ne minimálně na bod, ale zasloužíte si tři body a jedete domů bez bodu. Dá se říct, že dnešní utkání Fryšták (brankář Bohemians) - Slovácko skončilo 1:0. Fakt je, že Tomáš Fryšták byl mužem zápasu."

6. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Branka: 65. Hašek ml. Rozhodčí: Matějček - Dobrovolný, Antoníček. ŽK: Kocič (Bohemians). Diváci: 4041.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek (85. Luts), Jirásek - Reiter (56. Tetteh), Hašek ml., Bartek - Nečas (76. Mašek). Trenér: Hašek st.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Daníček, Sadílek (70. Kubala) - Navrátil, Machalík (88. Břečka), Havlík - Zajíc (62. Petr). Trenér: Levý.