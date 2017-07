Praha - Sázkové kanceláře považují fotbalisty Bohemians 1905 za druhé největší adepty na sestup, Pražané ale věří, že se papírovým prognózám vzepřou. "Klokani" před startem sezony hlavně nechtějí bojovat o záchranu až do závěrečných kol jako na jaře, kdy získali jistotu udržení v lize až v předposledním zápase. Trenér Martin Hašek starší věří, že tým má každopádně na to, aby vylepšil minulé třinácté místo.

"S minulou sezonou jsme po sportovní stránce moc spokojeni nebyli, záchrana na poslední chvíli nebyla naším cílem. Teď uděláme vše pro to, abychom to v nadcházející sezoně, kdy není jasný adept na sestup, změnili. Ale jde to jen postupně. Nejsme jako jiné kluby, že mávnutím nakoupíme obrovské posily a vše se změní," řekl na dnešní tiskové konferenci předseda představenstva Bohemians Dariusz Jakubowicz.

Bohemians stejně jako před minulými sezonami patří papírově k hlavním adeptům sestupu, více podceňovaná je před startem ročníku už jen Jihlava. "Mě nechávají tyhle prognózy absolutně v klidu. Pro nás to je výzva, abychom všem ukázali, že už to tak není. A navíc, už se někdy říkalo, že nesestoupíme?" smál se sportovní ředitel klubu Miroslav Držmíšek.

"Bohemka je v posledních letech před každou ligovou sezonou pasována do okruhu těch adeptů na sestup. Ale máme dobré, mladé mužstvo. Pokud zůstaneme zdraví, jsem přesvědčen, že se budeme zlepšovat a získáme dostatečně brzy dostatek bodů, abychom vypadli z okruhu kandidátů na sestup. Takovým mým přáním a pozitivním cílem je umístění do osmého místa," dodal kouč Hašek, který převzal tým v průběhu jarní sezony po Miroslavu Koubkovi.

Kádr Bohemians prošel během léta poměrně výraznými změnami. Mužstvo opustili Milan Havel, Tomáš Berger, brankář Martin Berkovec, Jiří Jeslínek, Milan Nitrianský, Ondřej Vrzal, Miroslav Markovič, Filip Blecha a do juniorky byl přeřazen Michal Hubínek.

Naopak získat se Pražanům povedlo brankáře Viktora Budinského, Lukáše Hůlku, Milana Kociče, Rudolfa Reitera, Benjamina Tetteha, Janiho Urdinova, z hostování na přestup přišel trenérův syn Martin Hašek a z dorostu pak Marek Kouba.

"Jako obvykle v Bohemce došlo k hodně odchodům a příchodům. Když odečtu dva mladíky, které jsme poslali na hostování, je to osm na osm. Oproti minulému roku je to trochu zlepšení, to nám 15 hráčů odešlo a 12 přišlo," uvedl Držmíšek. "U příchodů jsme se zaměřovali na to, abychom přivedli hráče, kteří vědí, o čem česká liga je, a v české lize jsou prověření," doplnil Držmíšek.

Hlavní posily ale ještě nejsou s týmem úplně sehrané. "Ta hlavní vlna dorazila vlastně až týden před začátkem soutěže. Budinský, Tetteh, Urdinov, ti, co by měli být těmi asi nejvýraznějšími posilami, přišli pozdě na to, abychom je stihli dostatečně dotrénovat. Takže zatím je to takové syrové, ale věřím, že se to bude zlepšovat," přál si Hašek, jehož tým vstoupí do ligy zápasem na Spartě, kde dříve působil.