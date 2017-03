Brno - Fotbalisté Brna remizovali ve 20. kole první ligy s Bohemians 1905 0:0. Pražané, kteří stejně jako domácí Zbrojovka dohrávali v deseti, prodloužili čekání na ligovou branku na šest kol a celkem 626 minut. Moravané nedali gól podruhé za sebou.

Trenér Brna Svatopluk Habanec nechal poprvé na jaře na lavičce s deseti góly nejlepšího střelce týmu Škodu, místo kterého dostal přednost ukrajinský záložník Taščij. Právě on připravil první velkou šanci zápasu pro Řezníčka, toho ale vychytal hostující brankář Fryšták.

Bohemians potvrdili mizernou útočnou formu a v prvním poločase se do větší šance nedostali. V prvním dějství se hrál především neurovnaný a nervózní fotbal a rozhodčí během 22 minut rozdal čtyři žluté a jednu červenou kartu. Tu dostal hostující Berger, který dostal dvě žluté během osmi minut.

Po přestávce se na hřišti spíš bojovalo, což umocňovala soustředěná obrana oslabených Bohemians. Do hry se tak dostal i Škoda a oživení domácí začali hrozit. Po Polákově střele se dostal k dorážce Litsingi, ale trefil jen před sebou stojícího obránce Bohemians.

V 77. minutě se síly vyrovnal, když po druhé žluté kartě musel do kabin Taščij. Zbrojovka však nepolevila a v závěru mohla rozhodnout. Škoda našel centrem z levé strany před brankou Litsingiho, jeho hlavička ale orazítkovala pouze tyč Fryštákovy branky.

Bohemians tak protáhli čekání na ligový gól na 626 minut, když naposledy skórovali v listopadovém utkání se Slavií. Brno nedokázalo dát gól podruhé za sebou a připsalo si už dvanáctou remízu v sezoně.

Hlasy po utkání:

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Jsme zklamaní, chtěli jsme v tomto utkání získat tři body. Šli jsme si od začátku za tím, šance byly, ale branka se nám vstřelit nepodařila. Bohemka dobře bránila, hrála zatažená v bloku. V prvním i ve druhém poločase jsme častěji drželi míč, snažili se rychle otáčet hru. Po vyloučení Bergera hosté bránili ještě víc, zatáhli se a už jen spoléhali na obranu. Druhý náš zápas po sobě skončil 0:0, hráli jsme sice aktivně, ve druhém poločase neustále na jednu branku, orazítkovali tyčku, jenže gól nepřišel. Bod je pro nás ztrátou."

Miroslav Koubek (trenér Bohemians 1905): "Pro nás to bylo těžké utkání, které jsme si koncem prvního poločasu zkomplikovali vyloučením. Moc šancí jsme neměli, vše skončilo jen u náznaků. Přechody do útoky se mohly vyřešit lépe, agresivněji. Soupeř hrozil ze standardek a po vyloučení Bergera se dostal do tlaku. Zbrojovka měla šance a závary, ale naštěstí se nám podařilo uhájit čisté konto. Mužstvo musím pochválit, kluci dřeli, pracovali, bojovali a řekl bych, že bod je pro nás zasloužený. Remíza je úspěch a vážíme si toho, protože Zbrojovka má kvalitní tým a v létě posílila."

Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Koval. ŽK: Tašči, Škoda - Krch, Berger, Buchta, Jindřišek. ČK: 77. Tašči - 42. Berger. Diváci: 5016.

Brno: Melichárek - Štohanzl (88. Přichystal), Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Ashiru (57. Litsingi), Zavadil, Tašči, Polák, Lutonský (62. Škoda) - Řezníček. Trenér: Habanec.

Bohemians 1905: Fryšták - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jindřišek - Berger, Markovič (70. Kabajev, 89. Kuchta), Luts (46. Šmíd). Trenér: Koubek.