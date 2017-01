Právě zveřejněno

Mladá Boleslav - Fotbalisté Bohemians 1905 obsadili na zimním přípravném turnaji Tipsport lize třetí místo. V souboji poražených semifinalistů ze soboty zvítězili "Klokani" v Mladé Boleslavi nad slovenským druholigovým Popradem 2:0, když obě branky padly už v úvodních dvanácti minutách.

Bohemians vstoupili do utkání velmi aktivně a od úvodu plnili roli favorita. V páté minutě si nejprve srazil míč do vlastní sítě popradský Erik Šula a ve 12. minutě se po centru z rohu prosadil Milan Havel. Jeho spoluhráč Michal Hubínek před pauzou sice neproměnil penaltu, ale Pražanům to nemuselo vadit, zápas v klidu dohráli.

Ve finále se od 13:30 utká domácí Mladá Boleslav s druholigovými Pardubicemi.

Výsledky zimní fotbalové Tipsport ligy:

O 3. místo:

Bohemians Praha 1905 - Poprad 2:0 (2:0)

Branky: 5. vlastní Šula, 12. Havel.

Sestava Bohemians: Fryšták - Nitrianský, Krch, Buchta, Šmíd, Havel (46. Jindřišek) - Hašek (82. Švec), Hubínek - Mašek, Bartek, Berger. Trenér: Koubek.

13:00 finále:

FK Mladá Boleslav - Pardubice.