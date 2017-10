Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 ve 12. kole první ligy doma remizovali 1:1 se Zlínem. Hosté vedli po gólu Petra Jiráčka, ale za Pražany rychle srovnal premiérovým ligovým zásahem devatenáctiletý Antonín Vaníček. Bohemians tak bodovali potřetí za sebou. Zlín sice bodoval s Bohemians i v desátém utkání v řadě, ale z posledních šesti ligových duelů vyhrál jediný a zůstává ve spodní polovině tabulky.

Bohemians v úvodu měli více ze hry, ale dostávali se jen k závarům. To Zlín byl výrazně nebezpečnější po rychlých brejcích, zejména Vukadinovič. Srbský křídelník nejprve brejk nedotáhl, chvíli nato pálil vedle, po Ekpaiově přihrávce mu chyběl půlkrok, aby byl v jasné šanci, a nakonec nastřelil břevno.

To srazilo domácím sebevědomí a Zlín začal mít více i z mezihry. A nakonec se dočkal i vedoucí branky. Holzer se na levém křídle prosmýkl kolem obránce, jeho střílený centr brankář Fryšták jen vyrazil před sebe a Jiráček z dorážky poslal Zlín do vedení. Pro bývalého reprezentanta šlo o první ligový gól téměř přesně po roce.

Vedení hostům ale vydrželo sotva dvě minuty. Reiter ukázal svou rychlost s míčem, obešel dva protihráče a jeho akci zakončil premiérovým ligovým gólem odchovanec Vaníček.

Zlínu mohl vrátit vedení Traoré, ale z dobré pozice pálil těsně nad. Po hodině hry se díky důrazu dostal do šance Diop, ale Fryšták jeho tvrdou střelu zlikvidoval.

Na druhé straně se po Reiterově centru dostával do šance Kabajev, ale na svůj hattrick z minulého kola nedokázal gólově navázat. Rozhodnout mohl v závěru Vaníček, ale po Nečasově přihrávce pálil nad.

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Na těžkém terénu jsme po většinu utkání tahali za kratší konec. Zlín opanoval hřiště, protože měl výrazně vyšší úspěšnost v soubojích. Od toho se to utkání odvíjelo. Zlín byl lepším týmem, dokázal si vytvořil tlak. Pro nás byla výhra, že jsme vyrovnali na 1:1, protože to byla v první půli naše jediná šance. Chtěl bych vyhrávat, ale dnes musím být rád za remízu. Ani jsme na lavičce neměli možnosti jak posílit ofenzivu. Pro nás je pozitivum, že jsme neprohráli utkání, které nás nezastihlo v dobré sportovní formě a ve kterém hodně hráčů podalo výkon pod svou úroveň. Zlín tu byl pro nás asi nejtěžší protivník. Nedal nám moc čuchnout. Po zisku míče musíme hrát dopředu, ale my dnes hráli všechno dozadu. To je způsob hry, který nám nevyhovuje. Zlín nás nutil na dlouhé míče a nemáme hráče na osobní souboje. Co se týká Kabajeva, tak dnes to byl jeho přesný opak z Jihlavy, kde podržel míč a byl nebezpečný. Dnes si pamatuji, že udržel jeden míč. Jinak se mu přihrát kolikrát ani nedalo. Jeho výkon měl vliv na to, že jsme hráli tak pasivně."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Obě mužstva byla nebezpečná, drala se do situací. My postupně získali převahu, ale chyběl nám ten vítězný gól. Když nám z toho domácí dvakrát vyjeli, tak to hned bylo před naší brankou nebezpečné. Je to remíza, my byli o kousíček herně lepší, ale někdy vám fotbal dá, někdy vezme. Bod dnes musím vzít, chyběl nám kousíček, kdy nám to tam skákalo po břevně. Bohemky styl je obrovsky nepříjemný, mají kontra presink. Ale povedlo se nám eliminovat jejich sílu v malých a rychlých hráčích, aby nám to tam někde neprostrčili. Mrzí mě ta situace po vstřeleném gólu, kdy hráči byli v takové euforii, šli jsme do brejku, mohli jsme to vyřešit lépe, ale místo toho, abychom se po ztrátě rychle vrátili, tak se tam hráči začali dohodovat a inkasovali jsme z toho. To je pro mě nepřípustné."

12. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Fastav Zlín 1:1 (1:1)

Branka: 37. Vaníček - 35. Jiráček. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Koval. ŽK: Dostál - Vukadinovič. Diváci: 4004.

Bohemians: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Reiter (84. Jirásek), Hašek ml., Mašek (70. Nečas), Vaníček (88. Krch) - Kabajev. Trenér: Hašek st.

Zlín: S. Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Holzer - Traoré, Janíček (66. Hnaníček), Jiráček - Ekpai (88. Džafič), Diop, Vukadinovič (84. Mehanovič). Trenér: Páník.