Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 chtějí v jarní části prvoligové sezony navázat na výkony a výsledky z podzimu, kdy pod trenérem Miroslavem Koubkem zaujali sympatickým herním projevem a obsadili deváté místo.

"Budu rád, když zopakujeme podzim, kdy se náš fotbal lidem líbil, přijímali ho a viděli poctivou hru a snahu mladých hráčů bojovat za Bohemku celým srdcem. Když bude těch bodů alespoň jako na podzim, budu rád taktéž," řekl na tiskové konferenci Koubek.

"Budeme se snažit každý zápas odvést maximum a nadále se zlepšovat. S dobrými výkony přijdou i úspěchy a body. Doufám, že se nám bude dařit aspoň jako na podzim. Vždycky je co zlepšovat, tak proč si nedat cíl být ještě o něco lepší," uvedl záložník Dominik Mašek.

Pražané mají 18 bodů a k dobru ještě domácí zápas s Plzní, který se v prosinci nehrál kvůli namrzlému trávníku v Ďolíčku. Vršovický klub za to dostal pokutu 350 tisíc korun. "Naplno topíme od 3. února. Splňujeme nasazené hodnoty LFA. Kontrolor dnes hřiště zhodnotil jako excelentní a ihned připravené k soutěžnímu zápasu," uvedl ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Kádr Bohemians v zimě doznal několika změn. "Klokani" si podruhé vypůjčili ze Slavie brankáře Martina Berkovce, protože hostování gólmana Viktora Budinského předčasně ukončila Sparta. Útočník Jan Holenda se vrátil do Plzně a obratem přestoupil do Dukly, nahradit se ho pokusí Rus Jevgenij Kabajev, dvojnásobný nejlepší střelec estonské ligy.

Z Liberce do Bohemians zamířili krajní bek či záložník Milan Nitrianský a útočník Miroslav Markovič, obránce Ondřej Vrzal přišel na hostování z Dukly. Na vlastní žádost ve vršovickém klubu skončil osmatřicetiletý ofenzivní záložník Tomáš Čížek.

"Tomáš už od června věděl, jak to máme spolu nastavené. Věděl, že bude plnit roli takového zkušeného hráče a nebyl s tím problém. Osm měsíců to respektoval, ale teď mám dojem, že ho to přestalo bavit. Už roli toho jokera asi nechtěl hrát. Ale vlastně nám to pořádně nevysvětlil," prohlásil Koubek.

Jeho svěřenci v zimní přípravě z osmi zápasů pětkrát zvítězili, jednou remizovali a dvakrát prohráli. V Tipsport lize obsadili třetí místo. "Přípravu nepřeceňujeme. Ale zaplatili jsme nějakou daň asi jako každé mužstvo v tvrdých lednových podmínkách. Až tento týden začal plnohodnotně trénovat Siim Luts. Velká ztráta je Martin Hašek, který si poranil koleno a vypadá to na týdny. Berkovec měl těžké zhmoždění ruky, ale myslím, že do neděle bude v pořádku," řekl Koubek, jehož tým začne jaro na Spartě.

Pro "Klokany" je pozitivní, že po dlouhých letech nemusí řešit palčivou otázku stadionu. ďolíček totiž od dosavadního majitele koupí hlavní město a bude ho klubu pronajímat. "Situaci kolem stadionu se v podstatě vyřešila pondělním podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. Tento dokument byl poslední podmínkou k uzavření kupní smlouvy mezi magistrátem a majitelem stadionu," konstatoval Jakubowicz.

V dubnu Bohemians spustí ve Velvarech svou první mládežnickou akademii. "Zvolili jsme lokalitu mimo Prahu, která je i množstvím prvoligových klubů přesycena. Všichni ve Velvarech jsou nadšeni a připraveni maximálně spolupracovat. Chopil se toho pan Josef Dobeš (bývalý ministr školství), který pracoval pro akademii v Příbrami," konstatoval Jakubowicz.