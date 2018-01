Altenberg (Německo) - Před čtyřmi lety se Dominik Dvořák na olympiádě v Soči krčil v pozici brzdaře ve čtyřbobu. Na nadcházející hry v korejském Pchjongčchangu už pojede v roli pilota dvojbobu a sní o umístění v desítce.

Krátce po Soči se hledal nový pilot k Janu Vrbovi. A Dvořák se přihlásil. "Lákalo mě to. Byla to zajímavá věc. Chtěl jsem to zkusit," vysvětlil Dvořák. "Za čtyři roky jsem se ve dvojce dostal i do desítky a to je dobrý progres."

Předloni Dvořák pilotoval čtyřbob k historickému bronzu na juniorském mistrovství světa a o rok později to zopakoval i na dvojbobu. Loni dojeli s brzdařem Jakubem Noskem šestí v SP v Iglsu, což byl nejlepší český výsledek v seriálu po deseti letech. V této olympijské zimě skončili na dvojbobu v SP dvanáctí i třináctí.

"Záleží na startu, a když se všechno sejde - počasí, materiál - tak si myslím, že jsme schopní zajíždět kolem desítky. Do desítky," řekl s nadějí v hlase v německém Altenbergu, kde ale v deštěm zkrápěném náročném korytu skončil ve dvojbobu až šestnáctý.

"Tuhle dráhu mám rád, ale nejsem zvyklý, že přijelo hodně lidí," poukázal na české vlajky na startu koryta, které leží jen pár kilometrů za Cínovcem. "Chtěl jsem se předvést a možná to na mě dolehlo. Přišly chybičky na dráze v řízení a v prvním startu jsme se tam nesešli. Ale je dobré vybrat si to teďka než později," řekl Dvořák.

K úspěchu je alfou a omegou kvalitní materiál. Dvojbob mají Češi dva roky starý, koupili ho od Lotyšů. "To je jejich sport číslo dvě, možná tři. Mají to vytuněné. Na dvojce se dá srovnávat. Koupili jsme i nové nože a ta kombinace vážně funguje," řekl. Mohl ale jen závidět, když si Němci na startu připravovali nový a rychlejší stroj. "Na závod vybíráme ze dvou sad nožů a oni jich mají nespočet," porovnal.

Umění pilota se učil na podzim roku 2014 v týdenní bobové škole od trenérů z mezinárodní federace v Innsbrucku. "Třeba se ve sto dvaceti udržet v úzké dráze. V autě je dálnice široká, ale tady je to o orientaci i o tom, jak rychle člověk dokáže přenášet informace z hlavy do rukou, aby správně reagoval," popsal.

Nejnáročnější je ve vysokých rychlostech až 150 km/h boj s odstředivou sílou. Třeba v Altenbergu působí na bobisty přetížení až 4G. "Tahá to na konci zatáčky ven z dráhy a člověk nesmí zaspat, jinak se otočí na hlavu," řekl Dvořák.

Ve své čtyřleté kariéře pilota havaroval asi sedmkrát. "To není tolik. Mám dobrou bilanci," podotkl Dvořák. Nejvíc si pamatuje pád z úplně první jízdy v nové roli ve Svatém Mořici. "Řekli mi: 'Tady máš bob, tady je dráha a jeď'. A já bob rozmlátil."

K bobům přešel z atletiky, kterě se věnoval od třinácti let. Když končil s desetibojem, který mu připadal sterilní, zatímco boby adrenalinové jako formule jedna, měl 84 kilogramů. Jako bobista ale potřebuje být těžší. Měsíc před olympiádou váží 97 kilo a s helmou a kombinézou metrák. "Chtělo by to přibrat, ale je těžké udržet poměr, kdy má člověk potřebnou váhu a je pořád dynamický," řekl Dvořák.

Olympijskou dráhu už si vyzkoušel při Světovém poháru a loni na podzim. Dráha má několik specifik. Třeba při nájezdu na dvanáctou zatáčku se může letět vzduchem. "Bob jde na mantinel, pak to hodí na druhý a při nájezdu do zatáčky to jde na hup a po odrazu od mantinelu člověk letí vzduchem," popsal Dvořák. Netradiční je podle jeho slov hned druhá zatáčka. "Náš sedmdesátiletý mechanik, dřívější bobista, říká, že je to jako v minulosti, kdy zatáčky bývaly jako nakloněná rovina."

Po Altenbergu ho čeká za týden Evropský pohár, v kterém se ještě pokusí zabojovat o kvalifikaci na olympiádu i ve čtyřbobu. "Čtyři roky dost tvrdě makáme a pro všechny by to bylo zadostiučinění," řekl Dvořák, kterému jako ostatním bobistům v posledních dvou letech pomáhá bývalý polský závodník Dawid Kupczyk.

Nyní podřizuje Dvořák vše bobům. Proto přerušil studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu. "Po sezoně bych měl dokončit bakalářské studium. Udělat státnici, snad," doufal student tradičního oboru Tělesná výchova a sport.