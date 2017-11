Dublin - Irský hudebník a aktivista proti chudobě Bob Geldof dnes vrátil svému domovskému městu čestné ocenění Svoboda města Dublin (Freedom of the City of Dublin) na protest proti barmské vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij, která tuto cenu rovněž obdržela. Informoval o tom zpravodajský server The Times.

Geldof uvedl, že se cítil zahanbený tím, že je držitelem stejné ceny jako Su Ťij, která je v posledních měsících terčem ostré kritiky za krizi v Arakanském státě, odkud kvůli násilí uprchly statisíce muslimských Rohingů.

Podle Geldofa je držitelka Nobelovy ceny za mír Su Ťij "služebnicí genocidy". V prohlášení dodal, že ačkoli je "hrdý Dubliňan", nechce být držitelem čestného titulu, dokud ho má i Su Ťij.

"Její spojení s městem nás všechny zahanbuje, neměli bychom s ní mít co do činění - ani zprostředkovaně. My jsme ji ocenili, a ona nás nyní šokuje a zahanbuje," uvedl Geldof.

Muslimští Rohingové čelí v buddhistické Barmě dlouhodobě diskriminaci. Barmské úřady je považují za přistěhovalce z Bangladéše, kteří do země přišli většinou v dobách britské koloniální nadvlády a v Barmě jsou nelegálně. Příslušníkům menšiny proto barmské úřady odmítají udělit občanství, omezují jejich svobody a neuznávají je jako etnikum. Oboustranné násilnosti si v barmském Arakanském státě vyžádaly v minulosti tisíce obětí.

Poslední tažení barmské armády proti muslimské menšině Rohingů bylo zahájeno poté, co rohingští povstalci 25. srpna zaútočili na několik policejních a vojenských stanovišť v Arakanském státě. Od konce srpna proto z Arakanského státu uteklo více než 600.000 Rohingů.

OSN označila exodus statisíců Rohingů za nejrychlejší uprchlickou krizi současnosti. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn operace vlády považuje za "učebnicový příklad etnické čistky". Barma obvinění odmítá.