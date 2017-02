Washington - Americký zpěvák Bob Dylan se chystá vydat trojdílné album z výběru písniček americké klasiky, která v minulém století zářila na hudebním nebi v jazzové, swingové či muzikálové formě až do nástupu rokenrolu. Jak informuje na své internetové stránce americká rozhlasová stanice NPR, Dylan chystá antologii 30 nahrávek hitů, z nichž mnohé svého času nazpíval Frank Sinatra.

"Je snadné v tom vidět náklonnost Boba Dylana vůči klasické americké hudbě a jeho touhu stát se dýdžejem, kurátorem i interpretem významných amerických písniček z období před druhou světovou válkou a nedlouho po ní," uvedla NPR.

Trojalbum pod názvem Triplicate je tematicky rozděleno. Na první desce pod názvem Til The Sun Goes Down (Dokud slunce nezapadne) jsou písničky o podzimu života, vzpomínkách a starých dobrých časech. Druhá pod názvem Devil Dolls (Ďáblovy panenky) se věnuje vášnivé lásce i jejímu odeznívání. Třetí deska Coming Home Late (Pozdní návrat domů) začíná slavnou Sinatrovou písní Day In, Day Out (Den za dnem) o tom, jak i jen příslib lásky zkrášluje život a končí písničkou Billie Holidayové zpochybňující smysl života a hledající naději v lásce.

Dylanova produkce tak následuje po albech Shadows in the Night (Noční stíny) z roku 2015 a Fallen Angels (Padlí andělé) z roku 2016, v nichž jsou další písničky, které původně nazpíval Sinatra.

Nejnovější práce vyjde v několika formátech, včetně vinylových desek, a to 31. března.

Dylan jako písničkář a hudebník ovlivňuje nejen americkou populární hudbu a kulturu už půl století. Za svou práci obdržel loni dokonce i Nobelovu cenu za literaturu.