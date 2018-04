Brno - Americký hudebník Bob Dylan dnes poprvé vystoupí v Brně. Pořadatelé pro koncert jednoho z nejvlivnějších umělců současnosti a držitele Nobelovy i Pulitzerovy ceny vybrali sportovní halu Vodova. Rychle bylo vyprodáno, ceny vstupenek se pohybovaly kolem 2000 korun.

Dylan už českému publiku zahrál opakovaně v Praze, poprvé v roce 1994, naposledy v červenci 2014. Jednou hrál i v Ostravě. Za návštěvu ale podle pořadatelů stojí každý další jeho koncert. Nikdy totiž není dopředu jasné, co a v jaké úpravě Dylan zahraje a "největších hitů" má tolik, že by vydržely na několik večerů.

Na dubnových koncertech v Itálii a Švýcarsku hrál Dylan podle fanouškovských záznamů na specializovaných webech například slavné skladby Highway 61 Revisited, Tangled Up in Blue nebo Don't Think Twice, It's All Right.

V roce 2014 Dylan do pražské 02 arény přilákal 6000 lidí, všechna místa byla k sezení. Kapacita haly Vodova je o něco nižší.

Dylan má za sebou více než pětapadesátiletou kariéru, napsal přes 500 písní, z nichž mnohé se dočkaly nespočtu coververzí, zpívají je lidé po celém světě. Sám prodělal několik stylových proměn, začínal jako folkový písničkář, poté se postavil do čela elektrifikované rockové kapely.

V posledních letech se Dylan věnoval například písním z repertoáru Franka Sinatry. Ke klasickým americkým melodiím sáhl také na nahrávce Triplicate, která vyšla loni na jaře.