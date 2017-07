Na následky nehody v Sudoměřicích u Tábora zemřel 24. července řidič motocyklu. Z neznámých příčin vjel předešlého dne do protisměru, kde narazil do osobního auta (na snímku).

Přerov - Pětadvacetiletý řidič, který se Přerovem vracel v noci na neděli z nedalekých pivních slavností, cestou poničil podle policie dvě osobní auta, dva rodinné domy a několik okrasných stromů. Zastavil ho až náraz do okapového svodu jednoho z domů. Na následky nedělní nehody v Sudoměřicích u Tábora zemřel dnes řidič motorky. Z neznámých příčin vjel do protisměru, kde narazil do vozu osobního auta. Velmi vážné zranění utrpěla dnes u Cvikova dvaapadesátiletá řidička, která se svým vozem Renault narazila do stromu.

Nezvládnuté BMW poničilo v Přerově dvě auta, keře a dva domy

Pětadvacetiletý řidič, který se Přerovem vracel v noci na neděli z nedalekých pivních slavností, cestou poničil podle policie dvě osobní auta, dva rodinné domy a několik okrasných stromů. Zastavil ho až náraz do okapového svodu jednoho z domů. Muž se odmítl podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Policisté škodu předběžně vyčíslili na 418.000 korun. Nikdo nebyl zraněn, řekl dnes ČTK policejní mluvčí František Kořínek.

Nehoda se stala před 02:00 v přerovské Hlavní ulici, kudy se řidič BMW vracel z pivních slavností z Beňova. "Při průjezdu ostré pravotočivé zatáčky u bývalého hostince nezvládl řízení a přejel do protisměru a poté vlevo mimo komunikaci. Rozjeté vozidlo narazilo do popelnice a poté do zaparkovaného osobního automobilu Opel Corsa," uvedl mluvčí.

Vlivem nárazu byl vůz Opel otočen o 180 stupňů, při tom polámal pět okrasných stromků, auto bylo poté odhozeno na rodinný dům. Řidič BMW přesto pokračoval dál, porazil podle policie dopravní značku a narazil do zaparkovaného auta Škoda Rapid. "Následně BMW přední částí narazilo do okapového svodu rodinného domu a zastavilo se," doplnil Kořínek.

Okolnosti nehody policie dál vyšetřuje.

Po nehodě na Táborsku zahynul v nemocnici řidič motorky

Na následky nedělní nehody v Sudoměřicích u Tábora zemřel dnes řidič motorky. Z neznámých příčin vjel do protisměru, kde narazil do vozu osobního auta. Záchranáři jej letecky transportovali do nemocnice, kde dnes ráno zemřel. Jde o druhou tragickou nedělní nehodu motocyklistů na jihočeských vozovkách. Ve večerních hodinách zahynul po havárii u Horusic na Táborsku třiatřicetiletý motorkář. Policisté o tom informovali na svém webu.

Nehoda v Sudoměřicích u Tábora se stala kolem 14:00 na silnici I/3 ve směru od Prahy. Motorkář narazil do přední části protijedoucího vozu.

Na jihočeských silnicích letos zahynulo při nehodách 25 lidí.

Řidička po nárazu do stromu u Cvikova utrpěla velmi vážné zranění

Velmi vážné zranění utrpěla dnes u Cvikova dvaapadesátiletá řidička, která se svým vozem Renault narazila do stromu. Žena byla po nehodě v bezvědomí, řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

"Těžce zraněnou ženu jsme napojili na umělou plicní ventilaci a letecky přepravili na traumacentru liberecké nemocnice," dodal Georgiev.

Nehoda se stala zhruba v 9:30 na silnici mezi Cvikovem a Maxovem, jež vede dál do Sloupu v Čechách. "Okolnosti nehody i příčina jsou nadále v šetření," řekl mluvčí policie Vojtěch Robovský.