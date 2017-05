Londýn - Nigel Isherwood se loni tolik obával o osud globálního finančního systému, že se dal na pití. Od července využívá burzu se sídlem v Británii ke koupi whisky, která není v lahvích, ale ještě zraje uvnitř dubových sudů o objemu 200 litrů. Na to, že cena skotské časem vzroste "vsadil" 41.000 britských liber (1,3 milionu Kč). Jeho investiční portfolio zahrnuje i francouzské víno a vzácné kovy. Tento netradiční majetek považuje za finanční zajištění, zvláště pokud se začne výrazněji zvyšovat inflace.

"O whisky nevím nic, ale to je mi jedno," napsal v e-mailu agentuře Bloomberg padesátiletý Isherwood, který žije v jižní Austrálii, kde pracuje jako sportovní trenér. "Vím, že rozložení kapitálu má vždy smysl. Zrající whisky vyhovuje mým investičním zásadám."

Láhev čtyřicetileté skotské whisky stojí více než 2000 dolarů (50.100 Kč) a spotřeba všech druhů whisky je ve světě na vzestupu. Není proto žádným překvapením, že se investoři snaží na tomto trhu vydělat. Podle organizace WhiskyInvestDirect, která nabízí obchody se sudy 18 skotských palíren, byl růst ceny whisky za posledních osm let více než dvojnásobný ve srovnání s růstem ceny zlata a stříbra.

WhiskyInvestDirect založili majitelé londýnské firmy Galmarley. Ti si uvědomili, že všechny litry, které leží roky ve skladech, mohou koupit investoři, což by mohlo případně také pomoci palírnám financovat jejich podnikání. Galmarley měla již nějaké zkušenosti, v roce 2003 vytvořila BullionVault, platformu pro obchody se zlatem a stříbrem, která nyní ročně zpracuje transakce za dvě miliardy USD.

Burza s whisky zahájila činnost v roce 2015, když koupila některé zrající sudy ve skladech a pak je nabídla k prodeji. Zákazníci nakupují v litrech a majitelé platí dodatečné poplatky za skladování. Internetová platforma je přístupná nepřetržitě, sedm dní v týdnu.

Skotsko je největším prodejcem whisky na světě. Vyváží ročně více než jednu miliardu lahví a pouze v této zemi se vyrábí whisky, kterou je možné označit za skotskou, uvedl Svaz skotské whisky. Země má ve skladech kolem 20 milionů sudů se zrající whisky. Nejméně tři roky trvá, než může být lihovina stočena do lahví, i když dražší odrůdy mohou zrát 12 i více let. Z běžného sudu se stočí zhruba 267 standardních lahví o obsahu 750 mililitrů.

Podle výpočtů WhiskyInvestDirect, které vycházejí z průměrných cen, se cena nově vyprodukované skotské za posledních osm let bez zahrnutí nákladů na skladování a obchodování zvýšila asi o 143 procent. Zlato za stejnou dobu zdražilo o 48 procent a stříbro o 55 procent. Whisky také překonává hlavní akciové indexy v Evropě a Japonsku, zastínil ji pouze americký index Standard & Poor's, který vzrostl o 170 procent.

"Whisky je atraktivní investice," říká japonský obchodník Kotaro Jošizawa, který začal nakupovat na britské burze hned po jejím otevření. Zajímavá je podle něj pro každého, kdo hledá alternativní aktiva. "Když to srovnám s akciemi, můžu říct, že je to bezpečný majetek," dodává.

Trh, který vytvořila organizace WhiskyInvestDirect je stále relativně malý. Investoři si tam otevřeli jen asi 4000 účtů a do tří milionů litrů bylo investováno téměř deset milionů liber (přes 320 milionů Kč). Zhruba 70 procent zákazníků je z Británie, firma ale zvažuje expanzi do dalších zemí, kde se prodej whisky zvyšuje, včetně Japonska. Generální ředitel WhiskyInvestDirect Rupert Patrick upozornil, že úrokové sazby v Japonsku jsou téměř na nule, což znamená, že vklady u bank a státní dluhopisy neumožňují žádný výnos. Ještě v letošním roce chce burza zahájit obchodování se skotskou whisky v dolarech, následovat budou transakce v japonských jenech. V příštích deseti letech by podle Patricka burza mohla zobchodovat až 30 milionů litrů.

Japonské lihovary nyní vyrábějí nejvíce ceněnou whisky na světě. Domácí poptávka je ale vyšší, než kolik se této whisky vyrobí. Dovoz do Japonska se loni zvýšil o 22 procent a byl nejvyšší za 14 let. Ve srovnání s objemem dovozu před deseti lety se více než zdvojnásobil. Hlavním dodavatelem whisky do Japonska je Británie s podílem na dovozu 62 procent. Následují Spojené státy a Kanada.

"Přeměnit velkoobchodní whisky na aktivum, do něhož mohou investovat jednotlivci, je unikátní myšlenka," uvedl hlavní analytik makléřské společnosti Fujitomi Kazuhiko Saito. "Povaha whisky - tedy že její hodnota se zvyšuje s věkem - je naprosto odlišná od jiných komodit. V tomto smyslu může přitahovat zájem investorů."