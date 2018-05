Peking - Čína plánuje snížit dovozní cla na některé druhy spotřebního zboží, od potravin až po kosmetiku. Opatření má podle zdrojů agentury Bloomberg nabýt platnosti 1. července. Snížení tarifních sazeb se má týkat větší škály výrobků než opatření vztahující se na zhruba 200 produktů ohlášené loni.

Zatím nebylo přesně stanoveno, jaké druhy zboží budou do opatření zahrnuty. Podle jednoho ze zdrojů však půjde o potraviny, léky, zdravotní potřeby a kosmetiku.

Peking už tento týden oznámil snížení cel na dovoz automobilů na 15 procent ze současných 25 procent. Cla na autodíly klesnou na šest procent ze současných většinou deseti procent. V platnost má toto opatření vstoupit rovněž k 1. červenci.

Podle Bloombergu by šlo o znamení, že Peking plní požadavek Spojených států, které chtějí, aby Čína dovážela více zboží z USA. Americký prezident Donald Trump nicméně ve středu na twitteru poznamenal, že dohody s Čínou se podaří dosáhnout jen těžko. Trump sám zvažuje nová cla na dovoz automobilů do USA. Podle listu The Wall Street Journal by mohla činit až 25 procent.