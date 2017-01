Manchester (Británie) - Kouč fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola připustil, že se blíží konec jeho trenérské kariéry. Současné angažmá prý může být pro pětačtyřicetiletého Španěla jedno z posledních.

"Budu v Manchesteru tři sezony, možná déle. Ale jsem si jistý, že začíná závěrečná fáze mé trenérské kariéry," řekl Guardiola v rozhovoru s televizí NBC Sports.

Bývalý reprezentační záložník jako trenér Barcelony a Bayernu Mnichov získal během sedmi sezon dohromady 21 trofejí včetně šesti mistrovských titulů a dvou triumfů v Lize mistrů. V City je Guardiola od léta, kdy nahradil Chilana Manuela Pellegriniho.

Rozhodně nemá v plánu trénovat až do důchodu. "Nebudu na lavičce do 60 nebo 65 let. Cítím, že mé loučení již započalo," prohlásil Guardiola. Jeho svěřencům patří v neúplné tabulce anglické ligy třetí místo a ztrácejí sedm bodů na vedoucí Chelsea.