Praha - Herečka a zpěvačkou Iva Pazderková, která se předstíráním hlouposti proslavila jako 'blbá blondýna', natočila své druhé album s neobvykle dlouhým názvem Horská Lesní Ekologická Tvá Živá Dospělá Krabičková Smutná Šťastná. Šestatřicetiletá interpretka, která změnila barvu vlasů na zrzavou, také opět zasedla do poroty úspěšné televizní show Tvoje tvář má známý hlas a bude účinkovat na Komorní Fidlovačce ve hře Třetí prst na levé ruce.

"Odjakživa mám jako herečka opravdu hodně podob a věnuji se mnoha věcem. K žádné přeměně vlastně nedochází. Blbá blondýna je blbá i když je zrzavá. Moje už druhá autobiografická deska je mou osobní výpovědí a jako herečka stále ztvárňuji role všech druhů. A reakce na změnu barvy vlasů jsou pozitivní," uvedla pro ČTK Pazderková.

Ohlasy kritiky na album 's nejdelším názvem v Česku' řazené k alternativnímu folku jsou vesměs kladné. Zatímco na předchozí desce Ukulala dominovaly strunné nástroje a akordeon, novinka má zvuk důraznější, postavený více na klávesách a doplněný o smyčce a pozoun. "Nejen z recenzí, ale i z reakcí posluchačů mám upřímnou radost. Hudba je pro mě posledních pár let to, co mě nejvíc naplňuje. Tedy po pracovní stránce. A pevně věřím, že budu mít možnost ji sdílet častěji," uvedla Pazderková, která v současné době k albu domlouvá jarní turné.

Vedle vlastních textů Pazderková na albu nahrávaném kytaristou Josefem Štěpánkem a jeho muzikantským týmem využila i báseň Alexandra Sergejeviče Puškina. "Ruští klasici tvoří dvě třetiny mé knihovny. Jejich otevřená exprese je mi blízká. A Puškin je jeden z mých nejoblíbenějších autorů. Všechny texty i hudbu si píšu sama, ale když jsem narazila na Černý šál, ihned jsem ho zhudebnila naprosto spontánně. Je to nádherná temná báseň," podotkla.

Návštěvníci divadla Komorní Fidlovačka v Praze mohou Pazderkovou s kolegyní Martinou Randovou vidět ve hře Třetí prst na levé ruce, která bude mít premiéru 16. března. "Je to překrásné hořkosladké drama dvou sester s překvapivým rozuzlením. Vedle toho v Divadle Na Fidlovačce nadále hraju v představeních Tři holky jako květ, Sen noci svatojánské, Babička a několika dalších. A v Hudebním divadle Karlín budu dohrávat muzikál Addams Family," dodala Pazderková.

Absolventka JAMU, která se do obecného povědomí dostala díky účinkování ve stand-up komedii Na stojáka televizní stanice HBO, zasedla do poroty již třetí řady televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Její divácký úspěch připisuje poctivosti a kvalitě. "Je jasným důkazem, že i komerční zábavný televizní pořad může být uměním. Za každým večerem stojí nesmírné množství práce," zdůraznila.