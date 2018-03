Praha - Zpěvačka Blanka Šrůmová a rockový písničkář Jan Sahara Hedl vydali své druhé album. Nahrávka s názvem Tak se věci mají navazuje na jejich dva roky starý debut Neměj strach, který časopis Rock & Pop označil za album roku a bylo nominováno i na žánrové ceny Anděl. "Naše nová deska vyšla 16. března a od dubna do června bude následovat turné, které nabídne devět koncertů po celé republice," řekla ČTK Šrůmová.

Na křtu v Praze 10. května v Rock Café pokřtí desku Bruno Ferrari. Turné začíná 5. dubna v Domě kultury Akord Ostrava-Zábřeh. Více informací se nachází na www.blankasahara.cz.

Když Něžná noc v roce 2015 vznikla, Šrůmová ani Hedl neplánovali její přesnou budoucnost, spoléhali na přirozený vývoj. "Celý projekt vznikl spontánně, prostě to vyšlo a jsme rádi i za dobré koncertní přijetí," sdělila Šrůmová. Podle Hedla projekt funguje, přestože jejich písně nehrají velká rádia ani se nezúčastňují vyhlášených festivalů. „Nikam se moc nehrneme, hlavní věc spočívá v živém hraní, které nás baví," řekl ČTK.

Koncerty absolvuje kapela, kterou vedle Šrůmové a Hedla tvoří Ondřej Ekrt (elektrická kytara), Martin Schneider (basová kytara) a Ivan Kadaňka (bicí). Dvojice Šrůmová a Hedl, kterou spojuje i soukromý život, někdy vystupuje sama. Na jejich vystoupení chodí mladí lidé i důchodci. "Kolikrát si říkám, co to v hledišti sedí za dědky a babičky, a pak si uvědomím, že to jsou moji vrstevníci," smál se Hedl.

Od nové desky, která vznikla ve studiu Audio-Kokpit Petra Kocfeldy, prý nemají posluchači očekávat žádnou převratnou změnu stylu. "Ve svých jednašedesáti letech nemám zapotřebí šokovat publikum objevováním nových cest. V titulní skladbě je nezbytné country a na albu je místy i názvuk prapůvodního Precedensu, ale jinak se jedná o písničky, které od nás lidé asi očekávají," konstatoval Hedl, který je autorem většiny písní.

Podle Šrůmové je kolekce deseti písní velmi vyrovnaná. "Dlouho jsme proto váhali, kterou písničku vybrat jako singl a klip," podotkla.

Šrůmová se proslavila v 90. letech především jako zpěvačka a spoluautorka hudby a textů kytarové skupiny Tichá dohoda, s níž pak natočila všechna její nejvýznamnější alba. Působila v počátcích projektu Kašpárek v rohlíku a podílela se také jako host na nahrávkách Romana Horkého a skupiny Kamelot. Hedl působil ve skupinách Precedens či Duševní hrob. Studoval výtvarnou činnost na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde se potkal s Martinem Němcem. Spolu s ním založil Duševní hrob a nedlouho poté pak Precedens. Hedl ze skupiny odešel v roce 1984. O deset let později vydal své první sólové album nazvané Tajnej svatej s hitem Tisíc jmen, který nazpíval s Bárou Basikovou. Je také autorem textů k muzikálům Michala Pavlíčka Excalibur (spolu s Vlastou Třešňákem) a Obraz Doriana Graye.