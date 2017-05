Praha - Film Blade Runner 2049 naváže letos na podzim po 35 letech na slavné sci-fi režiséra Ridleyho Scotta s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Do českých kin film dorazí 5. října. Režie pokračování příběhu policisty speciální jednotky Blade Runner bojujícího proti humanoidním robotům v Los Angeles roku 2019 se ujal Denis Villeneuve. ČTK o tom za distribuční společnost Falcon informovala Marta Nosková Žurková.

Blade Runner měl v amerických kinech premiéru v roce 1982, v případě pokračování se Scott ujal role producenta. Na plátno se vrátí hrdina původního příběhu z roku 1982 Rick Deckard (Ford). Do popředí však vystoupí nová postava, důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling). V novém příběhu K odhaluje tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. To ho přinutí zahájit pátrání po bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie Deckardovi, jenž je už 30 let nezvěstný. V dalších rolích se objeví Sylvia Hoeksová, Robin Wrightová, Dave Bautista a Jared Leto známý také jako lídr hudební skupiny Thirty Seconds To Mars.

První kasovní zisky filmu Blade Runner byly slabé, ale postupem času se ze snímku stalo jedno z kultovních děl sci-fi klasiky. Mezinárodní skupina vědců ho v roce 2004 zvolila jako nejlepší sci-fi všech dob. Za ním se umístil snímek 2001: Vesmírná odyssea Stanleyho Kubricka. O bronzovou příčku se podělily Hvězdné války a Impérium vrací úder. "Blade Runner je nejlepší film, jaký kdy vznikl. Velmi předstihl svou dobu," uvedl londýnský biolog Stephen Minger, který patřil do odborného týmu, jenž ve finále rozhodl o vítězi.

Film, který Scott natočil tři roky po Vetřelci, potvrdil pozici režiséra jako jednoho z nejuznávanějších tvůrců na poli žánru filmové sci-fi.