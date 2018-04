Praha - Legendární kytarista Ritchie Blackmore dnes se svou rockovou skupinou Rainbow vystoupil v pražské O2 areně. Většinu programu však věnoval písním z období svého působení ve slavné kapele Deep Purple. Hitům jako Black Night, Burn, Child in Time, Smoke on the Water nebo Perfect Strangers aplaudovalo podle pořadatelů přibližně 9000 fanoušků.

Blackmore, který se v posledních letech v České republice objevuje se svým projektem Blackmore’s Night, se po dlouhé přestávce v roce 2015 vrátil k rockové hudbě s novými hudebníky navazujícími na odkaz formace Ritchie Blackmore’s Rainbow. Členy aktuální sestavy jsou vedle Blackmora klávesista Jens Johansson, bubeník David Keith, baskytarista Bob Nouveau a zpěvák Ronnie Romero. Na koncertech s nimi vystupují ještě dvě vokalistky.

Zpěvák Romero se od začátku dnešního vystoupení snažil rozezpívat publikum složené zejména z rockových fanoušků střední generace. Povedlo se mu to až po několika minutách při známé písni z repertoáru Rainbow Since You Been Gone, ale u publika nakonec nejvíce zabíraly skladby Deep Purple. "Jsem spokojený, protože třeba takové Mistreated nebo Child in Time na koncertech 'Párplů' už neslýchám," poznamenal jeden z fanoušků.

S efektní projekcí na velké promítací ploše za zády a podpory desítek reflektorů členové Rainbow v čele s Blackmorem nabídli sólové výstupy a v písních jako Long Live Rock 'n' Roll dali příležitost i hlasivkám přítomných posluchačů.

Skupinu Rainbow založil Blackmore v roce 1975 poté, co kvůli rozporům o hudební směřování opustil Deep Purple. Uznávaný kytarista obohatil hudební podobu své nové formace a s využitím vokálu zpěváka Ronnieho Jamese Dia vytvořil rockové písně se zřetelnými odkazy na renesanční a barokní hudbu. Hned první album se jménem Rainbow se v roce 1975 setkalo s úspěchem, a to především díky písni Man on the Silver Mountain.

Během mnoha personálních podob se v kapele vystřídali zpěváci Graham Bonnet, který zpíval například písně All Night Long a Since You Been Gone, a Joe Lynn Turner, který se skupinou vydal album Difficult to Cure. Nahrávku Stranger in Us All pak v roce 1995 s Rainbow natočil Doogie White.