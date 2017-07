Praha - Prague Black Panthers jsou popáté za sebou českými mistry v americkém fotbale. Ve 24. Czech Bowlu na žižkovském stadionu porazili Ostravu Steelers 28:0. Ostravě tak nevyšel návrat do finále po dlouhých 20 letech a na druhý titul si musí počkat.

"Pro nás je to i tak obrovská zkušenost. Neměli jsme co ztratit. Po minulé sezoně, kdy jsme měli jednu výhru a devět porážek, jsme se dostali do finále, což je pro nás absolutní sen a nasbírané zkušenosti," řekl linebacker Ocelářů Adam Synáček. "Je vidět, že máme na čem stavět. Naši američtí kluci s námi budou příští rok. Musíme najít rozdílového hráče, to je quarterback, který dneska chyběl. Panteři ho měli v Honzovi Dundáčkovi," dodal.

Poměrně silný déšť na žižkovském stadionu přinesl štěstí Černým panterům, kteří od začátku potvrzovali roli favorita. Jejich rozehrávač Jan Dundáček ukázal, proč patří k nejlepším českým hráčům a rozdával skvělé přihrávky, kterými nacházel zejména Jana Tesaře.

Ten už v první čtvrtině zachytil Dundáčkovu přihrávku přes polovinu hřiště a vybojoval tak ideální pozici, kterou v touchdown proměnil Pavel Klemš. V úvodu druhé půle ho obrana Ocelářů opět neuhlídala a Tesař tentokrát sám skóroval po pasu na 20 yardů. A krátce na to se situace opakovala, Dundáček pasem na 30 yardů našel Tesaře i potřetí a znovu na touchdown.

"Bylo to moje první finále, ve kterém jsem hrál. Minulý rok jsem stál jenom na lajně. Ale letos to vyšlo. Říkal jsem si, třeba se mi povede chytnout míč či dva. A byly z toho dva touchdowny, takže dobrý," usmíval se Tesař.

"Honza Dundáček to házel hodně dobře. U prvního jsem měl trochu štěstí, tam šli proti mně obránci, chyběly centimetry, tečovali by to a třeba bych to nechytil. Ale měl jsem trochu štěstí. Ten první touchdown je vždycky důležitý a Ostravu to rozhodilo," dodal Tesař.

Ostravě příliš nefungovala obrana na hru vzduchem, navíc se sama trápila v útoku. Nedařilo se jí využívat běhovou hru přes svou hvězdu Dominika Dvorského, na kterého byli Panteři velmi dobře připraveni. A tak se za celý zápas ke skórování přiblížili jen v první čtvrtině kopem, který se jim však vůbec nepovedl.

V sezoně dokázala Ostrava ve druhé půli dvakrát zápas s Pantery zdramatizovat a jednou z toho byla i remíza. Tentokrát však favorit drama nedovolil a v klidu si hlídal další titul. Dundáček po dvou touchdownových pasech ještě sám skóroval během, když prokličkoval 20 yardy hřiště.

"Byla to hlavně týmová výhra. V útoku se nám povedlo zahrát perfektně. Honza Tesař to skvěle chytal. Obrana zas udržela nulu. Samozřejmě relativně spokojený jsem i se svým výkonem. Ale hlavní je, že jsme dnes jako tým hráli nejlépe z celé sezony. Kouč nás na ně skvěle připravil," hodnotil Dundáček. "Kluci z Ostravy mají nevýhodu, že mají hrající trenéry, kteří to musí koučovat ze hřiště, což je hrozně těžké. Ale i tak s nimi odvedli skvělou práci," ocenil i soupeře.

XXIV. Czech Bowl, finále ligy amerického fotbalu:

Prague Black Panthers - Ostrava Steelers 28:0 (7:0, 14:0, 7:0, 0:0).

Přehled předchozích vítězů a finálových výsledků české ligy v americkém fotbalu:

1994: Prague PANTHERS (první v tabulce - finále nehráno),

1995: Prague PANTHERS (Prague Lions 52:22),

1996: Prague PANTHERS (Ostrava Steelers 48:30),

1997: Ostrava STEELERS (Prague Panthers 35:21),

1998: Prague LIONS (Prague Panthers 29:8),

1999: Prague PANTHERS (Prague Lions 38:0),

2000: Prague PANTHERS (Prague Lions 15:13),

2001: Prague PANTHERS (Brno Alligators 35:13),

2002: Prague PANTHERS (Brno Alligators 52:14),

2003: Prague PANTHERS (Prague Lions 23:14),

2004: Prague LIONS (Prague Panthers 13:3),

2005: Prague LIONS (Prague Panthers 27:9).

2006: Prague LIONS (Bratislava Monarchs 38:21),

2007: Prague PANTHERS (Prague Lions 28:13),

2008: Prague PANTHERS (Prague Lions 24:14),

2009: Prague PANTHERS (Prague Lions 24:14),

2010: Prague PANTHERS (Prague Black Hawks 75:0),

2011: Prague BLACK HAWKS (Prague Panthers 32:31),

2012: Prague BLACK HAWKS (Prague Panthers 35:34),

2013: Prague BLACK PANTHERS (Prague Lions 48:9).

2014: Prague BLACK PANTHERS (Příbram Bobcats 40:0).

2015: Prague BLACK PANTHERS (Příbram Bobcats 52:13).

2016: Prague BLACK PANTHERS (Prague Lions 10:9)

Počty domácích titulů (24):

12 - Prague Panthers,

5 - Prague Black Panthers,

4 - Prague Lions,

2 - Prague Black Hawks,

1 - Ostrava Steelers.