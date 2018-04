Praha - Za velkého perfekcionistu, dříče a muže s nesmírným talentem označil bývalý mistr světa Roman Dostál norského biatlonistu Oleho Einara Björndalena, který dnes ukončil kariéru. Podle Dostála byl norský fenomén přes své obrovské úspěchy férovým klukem, který si na nic nehrál.

"Končí obrovská legenda, která pro biatlon udělala hrozně moc," řekl Dostál v rozhovoru ČTK. "Byl to pan Někdo. Když se člověk ohlédne, co dokázal, tak to je něco neskutečného. Klobouk dolů. Rozhodně bude na startovkách chybět."

Björndalen skončil až ve čtyřiačtyřiceti letech. "Protáhl si kariéru slušně," řekl o tři roky starší Dostál. "Ale škoda, že to neuzavřel po 'Holmesu', tam by to byla krásná tečka. Takhle to je takové trochu smutné," poukázal na fakt, že Nor předloni získal na MS v Oslu čtyři medaile a v uplynulé zimě se nenominoval na olympiádu.

Dostál vybojoval zlato na šampionátu v Hochfilzenu v roce 2005 ve vytrvalostním závodu. Björndalen tenkrát získal titul mistra světa ve všech zbývajících startech. "Bylo hezké, že mi tam jeden závod dal příležitost," smál se Dostál.

K osmi olympijským zlatům a dvaceti titulům mistra světa se Nor dostal díky talentu a nezměrné píli v tréninku. "Vzpomínám, jak za ním na střelnici stála se stopkami tehdejší manželka Nathalie Santerová. On sebou mlátil o zem a ona mu pořád hlásila časy střelby, dokud nebyl spokojený. Talent podpořil ohromnou pílí, byl velký dříč a perfekcionista. Vše chtěl mít do puntíku zmáklé," podotkl Dostál.

Na závodech působil Björndalen v dobách největší slávy uzavřený do sebe. Snažil se být stoprocentně koncentrovaný. "Nebylo to, že je namyšlený, a nebaví se, ale dával tomu tolik a musel se oprostit od pozornosti, jinak by se z toho zbláznil," řekl Dostál a dodal: "Byl to férový kluk, který si na nic nehrál, na to, co dokázal."

Někdejší český reprezentant vzpomínal na napínavé souboje Björndalena s Francouzem Raphaëlem Poiréem. "Na to se dalo koukat," řekl Dostál.

V září budou volby předsedy Mezinárodní biatlonové unie IBU a stávající šéf organizace Anders Besseberg označil Björndalena za svého možného nástupce. Dostál si myslí, že by bylo unáhlené hned Nora jmenovat do nejvyšší funkce.

"Je jazykově vybavený, není trouba, ale bylo byl lepší, kdy dostal nejdříve jinou funkci a ne aby hned rozhodoval o všem. Teď by to bylo brzy, ale v budoucnu by tam takový člověk jako Ole z mého pohledu měl být," míní Dostál.