Pchjongčchang - Poslední vítězkou zimních olympijských her v Pchjongčchangu se stala norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová. V závodě na 30 kilometrů klasickou technikou získala už osmé zlato, celkově patnáctou medaili a stala se nejúspěšnější sportovkyní historie zimních olympiád. S bilancí osmi zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových předstihla svého slavného krajana biatlonistu Oleho Einara Björndalena o dva bronzy.

Pro stříbro si po dvou třetích místech dojela Finka Krista Pärmäkoskiová s téměř dvouminutovou ztrátou. Bronz získala překvapivě Švédka Stina Nilssonová. Norové se stali nejúspěšnější výpravou v Koreji a s 39 medailemi překonali o dvě rekord Spojených států z roku 2010 ve Vancouveru.

Z české dvojice si vedla lépe Kateřina Beroušková, která doběhla na 23. místě s více než devítiminutovou ztrátou. Petra Hynčicová obsadila 39. místo.

"Závod byl pro mě hodně těžký, protože jsem se od začátku nechytila hlavního balíku a jela sama. V podstatě jsem si říkala, jestli mám vůbec šanci to dojet do cíle," řekla Beroušková na webu svazu. "S umístěním jsem spokojená. Tajným přáním bylo dojet do dvacítky. To se nestalo, ale třiadvacítku určitě hodnotím pozitivně," dodala po svém nejlepším výsledku v kariéře mezi elitou.

Sedmatřicetiletá Björgenová, která v Koreji už vybojovala zlato, stříbro a dva bronzy, od začátku diktovala tempo a od vjezdu do druhého ze čtyř kol začala soupeřkám ujíždět. Zpočátku se s ní držela Švédka Charlotte Kallaová, která ji v úvodu her připravila o triumf ve skiatlonu. Tentokrát však ani ona neměla šanci, v polovině trati ztrácela už 50 sekund.

Björgenová měla dostatek času, aby si vyměnila lyže a vyrazila do druhé patnáctky. Kallaová se naopak propadla a pátou medaili do své korejské sbírky nepřidala. Na dvacátém kilometru byla na druhém místě Rakušanka Teresa Stadloberová, ale na trati nepochopitelně zabloudila a ztratila více než minutu.

Po jednom ze sjezdů ale z nevysvětlitelných důvodů zatočila vpravo, zatímco ostatní lyžařky pokračovaly správně doleva. "Nevím, já opravdu nevím," říkala zklamaná Stadloberová v cíli, kam nakonec doběhla jako devátá. "Špatně jsem odbočila, a to dvakrát. Podruhé už jsem si ničím nebyla jistá. Měla jsem okno. Vůbec nevím, proč jsem jela špatně," dodala.

Björgenová své velké sólo dotáhla do zlatého konce. Zopakovala vítězství z maratonu v Soči, kde se ale jelo volnou technikou. Ve Vancouveru o čtyři roky dříve prohrála s Polkou Justynou Kowalczykovou o pouhé tři desetiny sekundy.

"Přijela jsem sem s cílem získat jedno (individuální) zlato, a to se mi až dodnes nedařilo. Ale věřila jsem, že třicítka je moje trať. Podmínky dnes byly skvělé, také lyže byly výborně připravené a šlo jen o to, jak to zvládne moje tělo," řekla vítězka.

"Zakončit svůj poslední závod takhle, to je neuvěřitelné. Mám za sebou skvělou kariéru, a když se ohlédnu za tím, co jsem na pěti olympiádách dokázala, tak je těžké to vůbec pochopit," dodala fenomenální běžkyně, jejíž první medailí bylo stříbro ve štafetě v Salt Lake City v roce 2002. Od té doby získala mimo jiné osmnáct zlatých na mistrovství světa.

Finka Pärmäkoskiová k bronzům na desítce a ve skiatlonu přidala stříbro. V dramatickém finiši o bronz ukázala Švédka Nilssonová, že tady nevyhrála sprint náhodou. Norka Ingvild Östbergová, jedna z velkých favoritek běžeckých soutěží, zůstala v Koreji bez medaile v individuálním závodě. Má jen zlato ze štafety.

Björgenová sice prohlásila, že to jsou její poslední hry, ale nevyloučila, že bude závodit ještě příští rok. "Teď je na to těžké odpovědět. Zaměřila jsem se jen na tuhle sezonu. Být dlouho z domova pro mě není jednoduché, vždyť jsem syna už tři týdny neviděla. Jak rychle jsem dnes jela, tak rychle budu teď spěchat za svým Mariusem," řekla na tiskové konferenci.

O budoucnost norského lyžování obavy nemá. "Máme spoustu mladých výborných závodníků a věřím, že tyhle hry přitáhnou ke sportu hodně dalších kluků a holek, ktěří budou chtít napodobit své idoly," uzavřela Björgenová.

Ženy - 30 km klasicky:

1. Björgenová (Nor.) 1:22:17,6, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:49,5, 3. Nilssonová (Švéd.) -1:58,9, 4. Östbergová (Nor.) -2:00,4, 5. Kallaová (Švéd.) -2:57,2, 6. Niskanenová (Fin.) -3:01,6, 7. Digginsová (USA) -3:37,2, 8. Wengová (Nor.) -4:07,9, 9. Stadloberová (Rak.) -4:14,1, 10. Išidaová (Jap.) -4:20,8, ...23. Beroušková -9:23,8, 39. Hynčicová (obě ČR) -16:57,1.