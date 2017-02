Lahti (Finsko) - Norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová znovu ukázala, že nemá ve stopě konkurenci. Závod na 10 kilometrů klasicky na světovém šampionátu v Lahti ovládla s náskokem 41 sekund před Švédkou Charlotte Kallaovou a získala již šestnáctou zlatou medaili z mistrovství světa.

Šestatřicetiletá Björgenová byla nejrychlejší na všech mezičasech a stále zvyšovala svůj náskok. Pro bronz si dojela další Norka Astrid Jacobsenová.

"Zase jsem byla tak nervózní, až jsem si říkala, proč to dělám. Na trati jsem spěchala do cíle, abych to měla co nejrychleji za sebou," smála se Björgenová. "Na druhou stranu, kdybych nebyla nervózní, tak bych asi nemohla jet tak rychle."

Norská fenoménka se v této sezoně vrátila k závodění po mateřské přestávce a dominuje jako předtím. V Lahti vyhrála už skiatlon a bude mít šanci přidat ještě další zlaté medaile - poběží štafetu a závěrečnou třicítku.

Z dvojice českých lyžařek byla rychlejší Kateřina Beroušková, která obsadila 28. místo. Za Björgenovou zaostala o 2:48,7 minuty. Beroušková o necelé čtyři sekundy a tři místa porazila dálkovou běžkyni Kateřinu Smutnou, která oblékla český dres na MS po 14 letech.

"Po pravdě, moc nadšená nejsem, moc se to nepovedlo. Jdeme dál," řekla Smutná Radiožurnálu a České televizi. "Den před závodem se mi jezdilo dobře, ale dneska byla stopa taková skleněná, což úplně nesnáším. Neumím v tom jezdit, na tom jsem jak kobylka. Ale na to se nebudu vymlouvat, prostě to nevyšlo."

Vítězka pěti závodů dálkové série Ski Classics v této sezoně včetně nedávné Jizerské padesátky chtěla útočit na elitní desítku, ale na tu ztratila 1:20 minuty. "Je to kruté zrcadlo mezi závody mistrovství světa, Světového poháru a dálkových běhů," řekla bývalá mistryně světa Kateřina Neumannová v České televizi.

Smutná připustila, že se projevilo, že je v posledních letech zvyklá na dlouhé tratě, na kterých se jezdí soupaží a závodnice se rozjíždějí pomaleji, zatímco desítka je rychlejší. "Určitě to hrálo roli. Už na to fakt asi nejsem zvyklá. Snažila jsem se na to připravit, ale bohužel to nevyšlo," řekla Smutná.

MS v klasickém lyžování v Lahti:

--------

Běh na lyžích:

Ženy - 10 km klasicky:

1. Björgenová (Nor.) 25:24,9, 2. Kallaová (Švéd.) -41,0 3. Jacobsenová -55,5, 4. Wengová (obě Nor.) -1:13,8, 5. Haagová (Švéd.) -1:22,7, 6. Niskanenová -1:23,7, 7. Pärmäkoskiová (obě Fin.) -1:31,4, 8. Östbergová (Nor.) a Kowalczyková (Pol.) obě -1:34,5, 10. Böhlerová (Něm.) -1:35,8, ...28. Beroušková -2:48,7, 31. Smutná (obě ČR) -2:52,5.