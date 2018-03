Oslo - Norská lyžařka Marit Björgenová vyhrála posedmé závod Světového poháru na 30 kilometrů v Oslu. I když po výměně lyží ztrácela v polovině trati 36 sekund, skvělou stíhací jízdou se dotáhla do čela a zvítězila s náskokem 3,6 sekundy před Američankou Jessicou Digginsovou. Třetí doběhla další domácí závodnice Ragnhild Hagaová s odstupem 4,3 sekundy.

Sedmatřicetiletá Björgenová si připsala 113. vítězství ve Světovém poháru a opět vylepšila svou fenomenální bilanci. Sedmým triumfem v ženském maratonu překonala rekord Italky Stefanie Belmondové. Třicítku ovládla i na únorových olympijských hrách, kde se běželo klasickou technikou.

"Je to úžasné, že se mi povedlo dneska vyhrát. Myslela jsem, že budu bojovat o čtvrté místo," přiznala Björgenová. "Když jsem najížděla do posledního kola, ztrácela jsem na vedoucí skupinu asi 20 sekund. Povedlo se mi postupně ukrajovat vteřinu po vteřině. Když si soupeřky nevyměnily lyže, věděla jsem, že za to zaplatí a budu ve výhodě. Po jejich dojetí jsem do toho musela dát všechno," líčila nejúspěšnější sportovkyně v historii zimních olympiád.

Digginsová byla spokojená i s druhou příčkou. "Neměla jsem žádnou taktiku, prostě jsem do toho bušila. Přišlo mi, že skoro celou třicítku sprintuju. Vyměnit si lyže by byl chytrý tah, ale já se soustředila jen na běh. Byla jsem hodně vpředu, takže jsem neměla přehled, kdo si lyže mění. Nelituju toho," uvedla olympijská šampionka ve sprintu dvojic.

Na 18. místě s více než tříminutovou ztrátou dokončila závod vedoucí žena Světového poháru Heidi Wengová. Čtyři závody před koncem sezony se její náskok před další Norkou Ingvild Flugstad Östbergovou, která obsadila šesté místo, zmenšil na 153 bodů.

Česká reprezentantka Kateřina Beroušková se kvůli nemoci premiéry v prestižním závodu na Holmenkollenu nedočkala.

Ženy - 30 km volně:

1. Björgenová (Nor.) 1:18:12,4, 2. Digginsová (USA) -3,6, 3. Hagaová (Nor.) -4,3, 4. Kallaová (Švéd.) -4,4, 5. Jacobsenová -11,6, 6. Östbergová (obě Nor.) -1:39,5, 7. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:51,7, 8. Böhlerová (Něm.) -2:10,2, 9. Stadloberová (Rak.) -2:11,6, 10. Anderssonová (Švéd.) -2:11,9.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 30 závodů): 1. Wengová (Nor.) 1424, 2. Östbergová 1271, 3. Digginsová 1164, 4. Pärmäkoskiová 1064, 5. Stadloberová 804, 6. Kallaová 774, ...27. Nováková 208, 81. Beroušková (obě ČR) 26.