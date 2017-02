Lahti (Finsko) - Norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová získala ve skiatlonu na šampionátu v klasickém lyžování v Lahti rekordní 15. zlatou medaili z mistrovství světa. Šestatřicetiletá šampionka porazila v závěru závodu na 2x7,5 km o deset let mladší domácí favoritku Kristu Pärmäkoskiovou, bronz vybojovala Švédka Charlotte Kallaová.

Jediná česká reprezentantka na startu Kateřina Beroušková se po celý závod pohybovala na hraně elitní třicítky. Po úvodním klasickém úseku přezula na bruslařkou část na 31. místě a do cíle doběhla na 27. příčce.

Favorizovaná Björgenová, jež se v této sezoně vrátila k závodění po roční mateřské přestávce, se po pěti kilometrech klasiky utrhla od hlavního pole spolu s Pärmäkoskiovou, krajankou Heidi Wengovou a Kallaovou. Po přezutí nastoupila a na bruslařském úseku jí stačila už jen Pärmäkoskiová. V závěrečném stoupání před sjezdem na stadion ale šestinásobná olympijská vítězka Finku setřásla a s pětisekundovým náskokem slavila před vyprodanou tribunou pro 35.000 diváků titul.

"O tomhle jsem snila od té doby, co se mi v prosinci 2015 narodil Marius. Není lehké být matkou a zároveň špičkovou sportovkyní," řekla šťastná Björgenová, jež v Lahti bydlí bez rodiny. "Dneska ráno jsem jim psala, že jsem hrozně nervózní. A přišla mi fotka Mariuse se vzkazem, že všechno bude dobré. Úplně mi vyhrkly slzy," přiznala.

S 15 zlatými medailemi nyní Björgenová vede historické tabulky světových šampionátů. Dosud se s 14 triumfy dělila o první místo s Ruskou Jelenou Vjalbeovou. Celkem už má ve sbírce 23 cenných kovů z MS.

Svůj první start na světovém šampionátu zhodnotila Beroušková pozitivně. "Beru to všema deseti, protože se mi do letošního roku nepovedlo být ani do čtyřicítky. Být do třicítky na mistrovství světa je dobrý výsledek. Poslední dobou se mi podařilo líp vyladit formu a na trati to nebylo trápení, ale normální boj o pozice," řekla Radiožurnálu Beroušková, která se na startu těsně vyhnula hromadnému pádu.

Druhou českou reprezentantku Petru Novákovou nepustilo na start zranění ramena ze čtvrtečního sprintu.

Závod mužů vyhrál ruský běžec Usťugov

Ruský běžec Sergej Usťugov se v Lahti stal mistrem světa ve skiatlonu. V dramatickém souboji mu pomohla chyba Nora Martina Johnsruda Sundbyho, který dojel druhý. Bronz získal další norský závodník Finn Haagen Krogh.

Z dvojice českých běžců dojel jen Petr Knop, který skončil s odstupem 5:31,2 minuty na 43. místě. Miroslav Rypl byl dostižen o kolo a závod nedokončil.

Klasickou část zvládla pohromadě skupina 26 běžců, ale tempo převážně udávali Usťugov a Sundby. Po přezutí lyží se obrázek nezměnil a elitní dvojice udeřila po dvacátém kilometru, odpoutala se soupeřům a jela spolu v čele.

Usťugov ani Sundby nedokázali soupeři poodjet. Rozhodlo tak zaváhání Nora, který se v posledním stoupání před stadionem pokusil souboj rozhodnout, ale snahu přehnal. Levou hůlkou máchl do vzduchu, a jak klesl na kolena, zlomil pravou. Sice hned dostal novou, ale Rus získal potřebný náskok, který už do cíle udržel.

Při příjezdu na stadion se už Usťugov usmíval a cílem projel první o téměř sedm vteřin před Sundbym. Po závodu se oba soupeři objali.

Čtyřiadvacetiletý Usťugov se stal mistrem světa poprvé. Na začátku šampionátu ho o zlato ve sprintu připravil Ital Federico Pellegrino.

MS v klasickém lyžování v Lahti - běh na lyžích:

--------

Muži - skiatlon 2x15 km:

1. Usťugov (Rus.) 1:09:16,7, 2. Sundby -6,7, 3. Krogh -31,8, 4. Röthe (všichni Nor.) -33,1, 5. Harvey (Kan.) -33,3, 6. Tönseth (Nor.) -33,5, 7. Hellner (Švéd.) -33,7, 8. Larkov (Rus.) -36,1, 9. Lehtonen (Fin.) -37,2, 10. Salvadori (It.) -37,3, ...43. Knop -5:31,2, Rypl (oba ČR) dostižen o kolo.

Ženy - skiatlon 2x7,5 km:

1. Björgenová (Nor.) 37:57,5, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -4,8, 3. Kallaová (Švéd.) -32,0, 4. Von Siebenthalová (Švýc.) -1:05,0, 5. Wengová (Nor.) -1:05,1, 6. Stadloberová (Rak.) -1:05,4, 7. Čekalevová (Rus.) -1:05,7, 8. Jacobsenová -1:11,1, 9. Sedovová (Rus.) -1:15,3, 10. Išidaová (Jap.) -1:21,8, ...27. Beroušková (ČR) -3:02,9.