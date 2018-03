Liberec - Hned dvěma vzájemnými boxerskými souboji zaujali během dnešního druhého utkání předkola play off mezi Libercem a Spartou útočníci Dominik Lakatoš a Richard Jarůšek. Poprvé se utkali již v šesté minutě a Jarůšek, který měl mírně navrch, se postaral o jedno z mála vítězství na straně Pražanů.

"Jsou to vyhrocené zápasy a bitky k tomu v play off patří. Podle mě to není nic neobvyklého," řekl Lakatoš v rozhovoru s novináři, když už v klidu jen pár metrů od svého soka popisoval pěstní výměny názorů.

"Před první rvačkou ani žádná komunikace neprobíhala. Pořádně jsem ani nevěděl, o co jde, a už tam létaly rány. Tým mě však potřebuje na ledě, tak jsem ho především nechtěl oslabit. Proto jsem se také nechtěl prát a neodhodil rukavice. Soupeř dostal trest navíc a my měli přesilovku," vyprávěl Lakatoš.

Připustil, že odveta už domluvená byla. "Tam už jsme to chtěli oba shodit a rozdat si to pořádně na férovku. Jestli jsem vyhrál, nebo prohrál, to je vcelku jedno. Padly tam tvrdé rány na obou stranách. Mě však i kdyby kopnul kůň, tak mě nic nebolí," ujistil Lakatoš.

"Jestli bude nějaké pokračování, to netuším. Já se ale nebojím a ničemu nebráním. Určitě ale teď nezačnu s nějakým boxerským tréninkem," konstatoval s úsměvem Lakatoš.

Jeho soupeř měl na situaci ze šesté minuty jiný pohled. "Dohodli jsme se tam, zeptal jsem se a on souhlasil, tak jsem zahodil rukavice a začal se mlátit. Nevím, kde byl problém, jestli to nestačil zahodit, nebo pak nechtěl a spíš chtěl udělat takový podraz, to fakt nevím, to se musíte zeptat jeho," uvedl Jarůšek, jenž právě za sundání rukavic obdržel v porovnání s Lakatošem desetiminutový trest navíc.

A druhá část jejich "pohovoru"? "To za mnou přijel on a já mu říkal, že ne. Ale jezdil za mnou celé střídání, takže pak už nebylo jiného rozhodnutí. A šli jsme na to. Myslím, že šlo o férovou bitku," prohlásil s nadhledem Jarůšek.

Odmítl ale, že by za oběma bojovníky byla jakákoliv historie a nevyřízené účty z minulosti. "Byla to jen náhoda. Nikdy předtím jsem s ním nic neměl. Dohrál jsem ho tam čistě do těla, ale je to play off, nelíbilo se mu to a já to chápu," uvedl Jarůšek.