New York - Digitální měna bitcoin si během dnešního obchodování na lucemburské burze Bitstamp připsala 13 procent na 15.630 amerických dolarů. Vyrovnala tak téměř polovinu ztrát, které utrpěla v minulém týdnu, svém nejhorším od roku 2013. Pokles ceny nalákal nové zájemce, kteří promeškali dřívější příležitosti k nákupu nejrozšířenější a nejznámější kryptoměny světa, uvedla agentura Reuters.

V pátek bitcoin ztrácel téměř 30 procent na 11.159,93 USD. Podle investorů a analytiků šlo o přirozenou korekci po strmém nárůstu ceny. V minulém týdnu se také množila varovná znamení ze strany tržních regulátorů a centrálních bank.

"Nejnovější pohyb ceny ukazuje, že bitcoin je stále spekulativní investicí. Je tu obrovské množství volatility," řekla agentuře Reuters analytička Kristina Hooperová ze společnosti Invesco v New Yorku.

Od počátku října se cena bitcoinu více než ztrojnásobila a za dosavadní část letošního roku stoupla asi 15násobně. Právě to vyvolává obavy z dramatických konců, někteří kritici vidí podobnost s bublinou dot-com, kdy malí i profesionální investoři hrnuli peníze do všeho, co bylo spojené s používáním internetu.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední světová kybernetická měna. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky.