Diecézní biskup Vlastimil Kročil požehnal 5. září várku budějovického Budvaru, ze které pivovar naplní 122 litrových lahví pro papeže Františka. Papeži je předá českobudějovická delegace jako dar při generální audienci 13. prosince. Zbytek z várky o objemu 600 hektolitrů se bude prodávat v českobudějovických restauracích Vatikán na Lannově třídě a Budvarka v Budvaru. Počet lahví připomíná 122 let od založení pivovaru.

Diecézní biskup Vlastimil Kročil požehnal 5. září várku budějovického Budvaru, ze které pivovar naplní 122 litrových lahví pro papeže Františka. Papeži je předá českobudějovická delegace jako dar při generální audienci 13. prosince. Zbytek z várky o objemu 600 hektolitrů se bude prodávat v českobudějovických restauracích Vatikán na Lannově třídě a Budvarka v Budvaru. Počet lahví připomíná 122 let od založení pivovaru. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Diecézní biskup Vlastimil Kročil požehnal dnes várku budějovického Budvaru, ze které pivovar naplní 122 litrových lahví pro papeže Františka. Papeži je předá českobudějovická delegace jako dar při generální audienci 13. prosince. ČTK to dnes řekl sládek Budvaru Adam Brož. Zbytek z várky o objemu 600 hektolitrů se bude prodávat v českobudějovických restauracích Vatikán na Lannově třídě a Budvarka v Budvaru. Počet lahví připomíná 122 let od založení pivovaru.

Várce žehnal biskup ve varně, kterou od roku 1989 zdobí i kříž s Ježíšem Kristem. Kročil požehnal i zaměstnancům. "Bože, dej zdar naší práci. Bože, tys dal vyrůst všem plodinám, ze kterých člověk svou prací činí nápoj, který slouží ke zdraví a osvěžení. Prosíme tě, požehnej tuto várku a žehnej také i všem, kdo se podílí na výrobě českobudějovického piva, kéž zakouší radost a štěstí ze své tvůrčí činnosti. A ti, kdo si budou tímto pivem připíjet, ať jim to prospívá ke zdraví duše i těla. Ať platí ono staré a moudré: Dej Bůh štěstí," řekl při žehnání Kročil.

Video: Biskup Kročil požehnal pivu, které Budvar navaří pro papeže 05.09.2017, 15:00, zdroj: ČTK/Video

Církev tak podle něj navazuje na sedmisetletou tradici pivovarnictví v Českých Budějovicích. Lahve dostane papež při generální audienci, dají mu je zástupci pivovaru a města společně s biskupem a českým velvyslancem ve Vatikánu Pavlem Vošalíkem. Kročil papeže již několikrát navštívil při generálních audiencích. Nápad se zrodil díky pobytu ministra zahraničí Vatikánu v kraji, roli sehrálo i to, že Vošalík pochází z jižních Čech.

"Lahve předáme jako poděkování svatému otci za jeho službu. Tradice ve Vatikánu existuje, nejsme jediní, kteří mu budeme dávat pivo," řekl Kročil s tím, že papež ho nevypije sám, rozdělí se se zaměstnanci. "Jsem rád, že v jižních Čechách je pivovarnická tradice, která trvá celá staletí. Je dobré podporovat to, co se zde narodilo," řekl biskup, rodák z Brna, který má raději Budvar než brněnské pivo. "Starobrno je možná trošičku sladší, já dávám přednost méně sladkým nápojům," řekl Kročil.

Sládek Adam Brož ČTK řekl, že od roku 1999, kdy do Budvaru přišel, vaří podnik pivo pro církevního hodnostáře poprvé. "Dnes se uvaří várka, následují tři měsíce poctivé řemeslné pivovarské dřiny do hotového piva. Budou to jednolitrové lahve, které se prodávat nebudou. Jsme velice poctěni a hrdi, že můžeme kousek našeho regionu poslat svatému otci," řekl Brož. Pivo se vaří z odrůdy Žatecký poloraný červeňák, vysoce aromatického chmele. "Z běžně dostupných chmelů je nejdražší, tuna stojí kolem 300.000 korun," řekl ČTK mluvčí Budvaru Petr Samec.

Budvar loni prodal 1,61 milionu hektolitrů piva, nejvíc ve své historii, a měl rekordní tržby 2,54 miliardy korun. Pivovar, který vlastní stát, letos investuje 750 milionů, do roku 2020 investuje dvě miliardy korun. Budvar zaměstnává 670 lidí. Loni vyvezl do 77 zemí 975.000 hektolitrů, tedy 60,4 procenta své produkce. Meziročně to bylo o 8,5 procenta více. Na celkovém exportu piva z ČR se loni podílel Budvar 22,5 procenta.