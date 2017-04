Praha - Jen čtyři dny po skončení klubové sezony se k hokejové reprezentaci chystající se na mistrovství světa připojil útočník Michal Birner. Společně s Romanem Červenkou výrazně pomohl týmu Fribourg-Gottéron k záchraně ve švýcarské lize a po krátkém odpočinku se pokusí probojovat do týmu pro blížící se vrchol sezony. Birner by rád navázal na svůj loňský start na světovém šampionátu.

"Ke konci sezony bylo zápasů hodně, ale jakmile mi skončila sezona, tak jsem věděl, že chci jet. Nejsem hráč, který by pozvánky odmítal. Když mi zavolal trenér, tak jsem řekl, že chci jet. Mohl jsem se připojit až v neděli, ale znám své tělo. Kdybych nešel deset dní na led, bylo by to pro mě strašně těžké," řekl Birner novinářům v úterý, kdy se k mužstvu připojil. "Vím, že už musím jezdit, abych se udržel ve formě," doplnil.

Fribourg-Gottéron musel o udržení v nejvyšší soutěži bojovat v sérii play out s týmem Ambri-Piotta. Zachránil se ale bez větších problémů po vítězství 4:1 na zápasy.

"Osobně nemám ze sezony špatný pocit. Týmově to nebylo tak, jak bychom chtěli, ale poslední měsíc a půl jsme hráli hokej, jaký jsme chtěli. Už to mělo nějaké kvality. V play out jsme zaslouženě vyhráli v pěti zápasech a moc jsme jim nedovolili," řekl Birner, jenž do Švýcarska přišel v průběhu sezony z KHL.

Bezprostředně po skončení klubové sezony se dohodl na smlouvě i pro příští rok. Jedenatřicetiletý hráč přiznal, že to bylo jeho přání. K dohodě však došlo až poté, co se tým zachránil mezi elitou. "Pak vedení také čekalo, jak se rozhodne Roman (Červenka). Když on řekl, že zůstane, tak okamžitě přišli za mnou, že chtějí, abych pokračoval taky," uvedl Birner, jenž s krajanem nastupoval celou dobu v elitní formaci.

Rodák z Litoměřic ve Švýcarsku "oprášil" souhru s Červenkou z dorosteneckých a juniorských let, oba totiž hráli dříve ve Slavii. "Už mi není dvacet a vím, co je Roman za hokejistu, a vím, co na ledě potřebuje, aby mohl podávat maximální výkony. Když hraje dobře, těží z něj celý tým. Snažil jsem se mu vyhovět, co nejvíce to šlo. Aby se soustředil na ofenzivní úkoly a já se spíše staral o defenzivu," řekl Birner.

S Červenkou může nastupovat i v reprezentaci, kde však zatím začal trénovat v útoku s Michalem Řepíkem, se kterým v minulosti hrál ve Lvu Praha nebo v Liberci. "Začal s námi hrát i Petr Vrána, který s námi hrál ve Lvu, a docela jsme o sobě i po takové době věděli. Osobně mi to je celkem jedno, hlavně chci být v týmu. A jak to trenéři poskládají, je jejich volba," řekl Birner, účastník loňského Světového poháru.