Praha - S úvahami o tom, že by mohl být vyměněn volební lídr ČSSD, kterým je předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka, by v sociální demokracii mohl nyní přijít jedině blázen, řekl dnes ČTK volební manažer ČSSD Jan Birke. Strana se podle něj v posledních týdnech zbytečně moc zabývá sama sebou a v předvolební kampani se tak pravidelně "střílí do kolene". Změnu by měla přinést intenzivnější práce volebního týmu, který by se měl zaměřit na levicová témata, dodal Birke. Úzké vedení ČSSD bude ve čtvrtek schvalovat hlavní heslo pro volební kampaň, její vizuální podobu a zhruba třicetibodový seznam témat, jimiž chce strana oslovit voliče.

"Ten, kdo dnes přijde s jakoukoli snahou vyměnit šéfa, je blázen," řekl Birke v reakci na spekulace některých médií, že by sociální demokraté mohli kvůli propadu v průzkumech veřejného mínění uvažovat o výměně Sobotky. "Já vůbec neočekávám jakoukoli debatu nad tím, že bychom sundávali šéfa, to je prostě nesmysl," uvedl Birke.

ČSSD podle Birkeho škodí to, že se příliš zabývá sama sebou. "Není týden, kdy bychom se nestřelili do kolena. Je zbytečné, abych jmenoval jednotlivé kauzy, ale v posledních týdnech jich bylo víc než dost," uvedl. Narážel především na rozhodnutí několika členů jihočeské kandidátky včetně jejího lídra Stanislava Mrvky, kteří listinu opustili na protest proti tomu, že z ní předsednictvo nedávno vyškrtlo bývalého hejtmana Jiřího Zimolu.

Birke věří tomu, že se situace v Jihočeském kraji rychle vyřeší. "Mně je z toho strašně smutno jako volebnímu manažerovi, protože to prostě nemůžete ovlivnit," řekl. Nemyslí si, že by vedení ČSSD podcenilo situaci, když Zimolu vyškrtlo navzdory hrozbám některých kandidátů, že z listiny také odejdou. Zimolovo setrvání na kandidátce podle něj bylo neudržitelné poté, co nepřímo obvinil vedení strany z toho, že se mohlo podílet na medializaci kauz, které vedly k jeho konci ve funkci hejtmana.

Pokles preferencí by podle Birkeho měla zastavit intenzivnější, rychlejší a efektivnější práce volebního týmu, který by měl začít nastolovat levicová témata. "Málo jsme je komunikovali. A pokud jsme je komunikovali, tak jim lidé málo rozuměli, proto možná od nás odešli," dodal. Sociální demokracie nyní analyzuje, proč jí odcházejí voliči. Výsledky některých výzkumů, například ohledně reakcí na témata z kampaně, má už ale k dispozici.

ČSSD počítá s tím, že lídr hnutí ANO Andrej Babiš má po odchodu z ministerstva financí hodně prostoru na kampaň. "On má teď hromadu času a jezdí po vlastech českých a vytváří svoji vlastní kampaň. Já jenom doufám, že všechno to, co on tvoří a vytváří, bude měřeno všem stejným metrem a bude započítáváno do volebních nákladů," odkázal na některé Babišovy úvahy o tom, co by se mělo a nemělo započítávat do limitu 90 milionů korun na kampaň.

Úzké vedení ČSSD bude ve čtvrtek schvalovat hlavní heslo pro volební kampaň, její vizuální podobu a zhruba třicetibodový seznam témat, jimiž chce strana oslovit voliče. Volební manažer a místopředseda ČSSD Jan Birke si nemyslí, že přichází s programovou náplní a podobou kampaně pozdě. V rozhovoru s ČTK dnes naopak uvedl, že se bojí toho, aby sociální demokraté začátek nepřepálili a na jejím konci by jim pak došel dech. "Jsme známí, že nám vždy trošku došel dech poslední týden, čtrnáct dní v kampani," řekl.

V sobotu 17. června plánuje ČSSD zahájit programovou část kampaně na konferenci v pražském Slovanském domě. Ve čtvrtek Birke návrh jejího průběhu představí kolegům ve stranickém grémiu. "Budu představovat klíčové věci, jako je nová grafika, návrh na on-line, návrh scénáře na programovou konferenci, jak programová konference bude vypadat. Řekněme top 30 hesel, návrh grafiky s programem, tak jak bude vypadat, a hlavní heslo kampaně. To jsou ty klíčové věci, se kterými bychom příští týden, pokud mi to grémium schválí, chtěli vyjet," uvedl.

Počítá také s tím, že do volebního štábu přibere kreativce z renomované agentury, kteří návrhy dovedou do finální podoby. S financemi problém nemá, ČSSD počítá s využitím celého zákonem daného limitu pro volební kampaně 90 milionů korun. "Nyní jsme na 82 milionech, to znamená, je tam rezerva, nemáme vůbec žádný problém," uvedl.

Programovou konferencí zahájí ČSSD druhou fázi kampaně po první, ve které diskutuje s občany během akce Česko 20+. Horkou fázi začne podle harmonogramu naplňovat v polovině srpna, kdy sociální demokraté přidají například i v počtu billboardů. Nyní jich po Česku visí osm desítek, na vrcholu kampaně by jejich počet měl dosáhnout zhruba pěti set.

Z obsahové náplně kampaně ČSSD zatím zveřejnila pouze diskutovaný návrh daňových změn. V úterý Birke zmínil také například zvýšení porodného. "Máme tam daleko zajímavější body, je to zezadu té třicetibodové stupnice," uvedl k tomu dnes. Témata, která pomohly straně u veřejnosti prověřit podrobné sociologické průzkumy, hodlá odtajnit až na programové konferenci. Obecně mluví o nedostatku levicových témat.

Za volební úspěch bude Birke považovat zisk 20 procent voličských hlasů. V horké fázi kampaně hodlá odložit povinnosti starosty východočeského Náchoda. "Vezmu si dovolenou, kterou samozřejmě mám řádnou. Přestěhuju se do Prahy a počítám s tím, že tu budu na plný úvazek pořád. Samozřejmě už teď se snažím být víc v Praze než v Náchodě, je to teď rozděleno tři dny Praha, dva dny Náchod," řekl. Uvedl také, že nemá od nikoho z vedení strany žádnou indicii, že by byl s jeho prací nespokojen.