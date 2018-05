Praha - Při výměně řidičského průkazu by měla být povinná kontrola u očního lékaře. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl poslanec Jan Birke (ČSSD). Současná platnost průkazu je deset let. Prohlídka očí lékařem je povinná při vydání prvního řidičského průkazu, obvykle v 18 letech, a poté od 65 let. Birke změnu navrhuje v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích.

V Česku je asi šest milionů řidičů. Z výsledků kampaně Slepí vrazi, kterou minulosti pořádal Autoklub ČR, vyplynulo, že by asi 4,5 milionu z nich potřebovalo brýle nebo více dioptrií. "Už při absenci korekce zraku o tři čtvrtiny dioptrie se kvůli zhoršeným reakčním schopnostem řidiče prodlužuje brzdná dráha automobilu při rychlosti 90 kilometrů v hodině z 80 na 120 metrů," uvedl prezident Autoklubu Jan Šťovíček. Zdravé oko vidí chodce na 200 metrů, s třemi čtvrtinami dioptrie bez brýlí na poloviční vzdálenost.

Pravidelné kontroly zraku v současnosti povinné nejsou. Poprvé si musí řidič nechat zkontrolovat zrak v rámci žádosti o vydání řidičského oprávnění a potom v 65 letech. Ideální by podle odborníků bylo, pokud by si šoféři nechali zrak zkontrolovat každý rok. To ale většina řidičů nedělá, 74 procent z kontrolovaných řidičů za poslední rok očního lékaře nenavštívilo a 40 procent ani v posledních pěti letech.