Washington - Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zpochybnil nátlak republikánských zákonodárců na zveřejnění interní zprávy týkající se vyšetřování údajného ovlivňování prezidentských voleb ze strany Ruska. FBI vyjádřil "vážné obavy" o přesnost zprávy údajně hovořící o předpojatosti úřadu vůči prezidentu Donaldu Trumpovi. Podle představitele Trumpovy administrativy bude zpráva zveřejněna během dneška, uvedla agentura Reuters. Demokraté tvrdí, že republikáni do zprávy tajně zasahovali poté, co kongresový výbor schválil její zveřejnění.

FBI odmítl sdělit, zda prohlášení schválil ředitel Christopher Wray, kterého do funkce v červnu navrhl Trump poté, co z tohoto místa odvolal jeho předchůdce Jamese Comeyho. Ten musel opustit své místo poté, co úřad zahájil vyšetřování prezidentových spolupracovníků kvůli možné tajné spolupráci s Rusy na Trumpově předloňské předvolební kampani.

Úředníci ministerstva spravedlnosti uvedli, že uvolnění memoranda by mohlo ohrozit utajované informace. Podle FBI má zpráva zásadní nedostatky.

"Máme vážné obavy, že materiál vynechává fakta, což má zásadní vliv na přesnost zprávy," uvedl federální úřad v prohlášení. Člen Trumpovy administrativy bez ohledu na to Reuters řekl, že zpráva bude pravděpodobně zveřejněna dnes.

Interní zpráva tvrdí, že během vyšetřování údajného ruského ovlivnění prezidentských voleb v roce 2016 FBI a ministerstvo spravedlnosti zneužily své pravomoci a jsou zaujaté proti prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Republikánská většina ve výboru pro kontrolu činnosti tajných služeb Sněmovny reprezentantů materiál doporučila ke zveřejnění. Předseda výboru Devin Nunes označil námitky FBI a ministerstva spravedlnosti vůči zveřejnění zprávy za falešné.

Šéf demokratů v tomto výboru Adam Schiff však ve středu přišel s tvrzením, že republikánští autoři zprávu "tajně upravili" a Bílý dům, který ji v pondělí dostal po schválení výborem, viděl jinou verzi. Podle Schiffa je proto hlasování výboru o zveřejnění zprávy neplatné a musí se opakovat.