Washington - Spojené státy jsou České republice vděčné za vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. V pondělním prohlášení to sdělil tiskový úřad Bílého domu. Nikulina převezli Američané do USA minulý týden. Rusko, které o jeho vydání rovněž usilovalo, předání americkým úřadům kritizuje a varuje, že to bude mít dopad na vztahy mezi Moskvou a Prahou. Podezřelý má být podle amerického tisku ve čtvrtek předveden před soud, který bude rozhodovat o uvalení vazby. Počítačové pirátství v souvislosti s Nikulinovým případem odsoudil také ministr spravedlnosti USA Jeff Sessions.

"Postavení zločinců před soud je významným aspektem při udržování spolehlivosti internetu a obraně našich základních hodnot. Chválíme Českou republiku, že v této věci prosazuje principy odpovědnosti a spravedlnosti," uvedl tiskový úřad Bílého domu.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Po převozu do USA Rus u soudu v San Francisku uvedl, že se cítí být nevinen.

Nikulin má být podle listu USA Today ve čtvrtek předveden před federální soud v Kalifornii, který má rozhodnout o uvalení vazby. Rusovi hrozí odsouzení na desítky let do vězení. Podle listu není jasné, zda Nikulin byl v nějakém sepětí s ruskou "trollí farmou" firmy Internet Research Agency, kterou americké úřady obviňují z vměšování do předloňských prezidentských voleb v USA. Avšak pouhé dva dny po Nikulinově zatčení američtí představitelé poprvé veřejně varovali, že ruská vláda řídila pokusy ovlivnit volby pirátskými pronikáním do počítačů a zveřejňováním soukromých informací.

"Počítačové pirátství není jen zločin, je to přímé ohrožení bezpečnosti a soukromí Američanů," uvedl americký ministr spravedlnosti a generální prokurátor Jeff Sessions v prohlášení, ze kterého list citoval. "V tomto případu je obžalovaný ruský občan obviněn z toho, že pronikl do počítačových systémů několika významných amerických firem s použitím ukradených identit a potenciálně získal přístup k osobním informacím milionů Američanů. To je hluboce znepokojující chování, které opět přichází z Ruska. Nebudeme tolerovat zločinné počítačové útoky a vyšetřování a stíhání těchto zločinů bude mít prioritu bez ohledu na zemi, odkud pocházejí," dodal.