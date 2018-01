Washington - Právníci Bílého domu se snaží zastavit distribuci knihy, v níž bývalý stratég Donalda Trumpa Steve Bannon ostře kritizuje chování prezidentových poradců a příbuzných v kauze údajného ruského vměšování do předloňských prezidentských voleb v USA. Napsal to dnes list The Washington Post. Žádají vydavatele, aby okamžitě zastavil publikaci a distribuci knihy či výňatků z jejího obsahu.

Kniha nazvaná "Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu", je dílem novináře Michaela Wolffa a do distribuce má jít příští úterý. Kriticky popisuje počínání Trumpova nejstaršího syna Donalda či zetě Jareda Kushnera týkající se kontaktů s ruskými činiteli během prezidentské kampaně. Bannon v knize jejich činy označil za vlastizrádné a uvedl, že vyšetřovatelé již brzy přimějí Trumpova syna k přiznání.

Varovný dopis právníka Charlese Hardera byl adresován Wolffovi a vydavatelskému domu Henry Holt & Co, napsal washingtonský list. Harder varuje, že pokud kniha spatří světlo světa, bude následovat žaloba jak proti autorovi, tak proti vydavateli.

Kromě Wolffa a Holta už dřív právníci Bílého domu oslovili Bannona a pohrozili mu žalobou, pokud bude dál publikovat informace o Trumpovi či o jeho rodině. Úryvky z knihy se na veřejnosti objevily ve středu. Sám Trump týž den ostře komentoval Bannonova vyjádření slovy, že "když dostal padáka, nepřišel jen o práci, ale i o rozum". Dnes prezident novinářům řekl, že už s Bannonem nemluví.