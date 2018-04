Washington/Pchanmundžom/Londýn - Spojené státy doufají, že dnešní summit nejvyšších představitelů sousedních korejských států přinese pokrok v jednání o míru na Korejském poloostrově. Uvedl to ve svém dnešním prohlášení, ze kterého cituje agentura AP, Bílý dům. Podle prezidenta Donalda Trumpa se dobře vyvíjejí i jednání USA s KLDR.

"Doufáme, že rozhovory přinesou pokrok směrem k budoucímu míru a prosperitě pro celý Korejský poloostrov," uvedl Trumpův úřad. Bílý dům dodal, že se těší na pokračování přípravy plánovaného setkání Trumpa s Kim Čong-unem, které by mělo proběhnout v "příštích týdnech".

Americký prezident se minulý týden vyjádřil pozitivně o příslibu Pchjongjangu zanechat jaderných testů a uzavřít jaderné střelnice. Činitelé Bílého domu však oznámení přijali skeptičtěji.

Sám Trump v první reakci na průběh dnešních historických rozhovorů uvedl, že Američané by měli být "velmi hrdí" na vývoj v Koreji. Prezident nemalou zásluhu za pokrok připisuje rázné politice své vlády vůči Pchjongjangu, která podle něho nahradila nefungující přístup Trumpových předchůdců. "Korejská válka skončí!...Dějí se dobré věci, ale vše ukáže až čas," nabádal dnes Trump na twitteru k opatrnosti.

Ve čtvrtek večer v rozhovoru s televizí Fox News šéf Bílého domu prohlásil, že americká jednání s KLDR se vyvíjejí "velmi dobře", ačkoli vyjádřil pochybnosti, zda k jeho plánovanému střetnutí s Kimem vůbec dojde. "Ale mohu vám říci, že právě teď mají zájem se sejít," dodal Trump.

Kim Čong-un je prvním nejvyšším představitelem KLDR, který od korejské války z 50. let vkročil na jihokorejskou půdu.

Severní a Jižní Korea zůstávají technicky ve válečném stavu, protože vzájemný konflikt z 50. let byl ukončen pouze dohodou o příměří, nikoli řádnou mírovou smlouvou.

Šéf britské diplomacie nečeká od mezikorejského summitu průlom

Britský ministr zahraničí Boris Johnson uvítal konání vrcholné schůzky mezi nejvyššími představiteli Severní a Jižní Koreje. Zároveň ale řekl, že od schůzky nečeká průlom, který by mohl vést k omezení severokorejských jaderných ambicí.

"To, co se děje, je velmi povzbuzující," řekl šéf britské diplomacie novinářům. "Nemyslím si ale, že by ti, kdo znají historii severokorejských plánů na vývoj jaderné zbraně, byli v tuto chvíli příliš optimističtí. Každopádně je ale schůzka obou vůdců dobrou zprávou," dodal.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in se dnes sešli v demilitarizovaném pásmu mezi oběma zeměmi. V první etapě jednodenního summitu jednali o denuklearizaci Korejského poloostrova, o zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi a o způsobech, jak nastolit na poloostrově trvalý mír.

Kreml uvítal mezikorejský summit jako historickou událost

Jako velice pozitivní zprávu a historickou událost dnes uvítalo setkání severokorejského vůdce Kim Čong-una a jihokorejského prezidenta Mun Če-ina Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v této souvislosti poznamenal, že prezident Vladimir Putin vždy poukazoval na potřebu přímého dialogu mezi oběma Korejemi.

"Je to velmi pozitivní zpráva," prohlásil před novináři Peskov. Dodal přitom, že Putin "opakovaně zdůrazňoval, že životaschopné a stabilní řešení situace na Korejském poloostrově musí být založeno na přímém dialogu".

"A dnes vidíme, že se tento přímý dialog uskutečnil a že otevírá určité vyhlídky," zdůraznil Putinův mluvčí. Za velmi pozitivní označil skutečnost, že se oba vůdci setkali, stejně jako výsledky jejich jednání.

Zatím je ale podle Peskova předčasné hovořit o případném podpisu mírové dohody mezi oběma korejskými státy. "V této chvíli mluvíme o vůli obou stran hledat dohodu, a co je nejdůležitější, o vůli navázat a pokračovat v dialogu," řekl Peskov.