Cairns (Austrálie) - Patnáct českých bikerů se představí na mistrovství světa horských kol v Cairns v disciplíně cross country a také ve sjezdu. Tradičně nejtěžší břemeno očekávání ponese na svých zádech dvojnásobný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý. Na severovýchodě Austrálie se naopak oproti původním plánům nepředstaví kvůli potížím s vízy dva zástupci v juniorských kategoriích cross country Samuel Jirouš a Lucie Krupová.

"Chtěli bychom - a zároveň i potřebovali - nějakou medaili. A Jára (Kulhavý) na to určitě má, aby na ni dosáhl," řekl ČTK reprezentační trenér Viktor Zapletal.

Kulhavý, který se stal světovým šampionem v roce 2016, je úřadujícím vicemistrem světa zásluhou loňské druhé příčky na domácí trati v Novém Městě na Moravě. A přestože sezona olympijského šampiona z Londýna 2012 a držitele stříbra z loňského Ria neprobíhala dosud v souladu s jeho představami a například v celkovém účtování Světového poháru skončil až třináctý, přinejmenším útok na medaili se od něho očekává.

Dvaatřicetiletý rodák z Ústí nad Orlicí, který dorazil do dějiště jako poslední dnes brzy ráno, bude také základním stavebním kamenem pro pětičlennou štafetu, jejíž závod ve středu šampionát odstartuje. Doplní ho Karla Štěpánová jako zástupkyně ženské elity, Matěj Průdek a Barbora Průdková z kategorie do 23 let a junior David Zadák. Stejně jako Kulhavý obhajuje štafeta loňské stříbro.

Z nominace na MS se omluvila pátá žena z olympijských her v Riu de Janeiro Kateřina Nash, jež aktuální sezonu horských kol pojala jako odpočinkovou a vynechala všechny důležité závody. Nečekaný zádrhel ale nastal v případech Krupové s Jiroušem, kterým nebyla přes dodání potřebných dokladů udělena víza a do dějiště neodcestovali.

Česká výprava se ještě snažila vše řešit, ale marně. "Pomáhali nám úplně všichni, od australského konzula, přes český svaz až po organizátory v Austrálii. Doufali jsme, že se připojí později, ale Krupová a Jirouš nakonec startovat nebudou. Celá věc se každopádně řeší. Jak jsme se dozvěděli, nejde o ojedinělý případ, i proto musíme znát nějaké stanovisko a řešení pro budoucnost," přiblížil Zapletal.

V samotném dějišti si pochvaloval zázemí i organizaci. "Připomíná to zázemí olympijských her, vše je také pod velmi přísnou bezpečnostní kontrolou. V týmu je pozitivní atmosféra, většina už se dokázala srovnat s velkým časovým posunem," řekl Zapletal. Trať závodu označil za velmi technickou. "Tvoří ji nezvykle mnoho umělých i přírodních překážek s různým stupněm obtížnosti. A to nejen ve sjezdech, ale i ve výjezdu, což výsledně činí trať vysoce náročnou," popsal Zapletal.

Nominace českých bikerů:

Cross country:

Muži elite: Jaroslav Kulhavý, Jan Nesvadba, Jan Škarnitzl.

Muži do 23 let: Matěj Průdek, Jan Vastl.

Junioři: David Zadák.

Ženy elite: Jitka Škarnitzlová, Karla Štěpánová.

Ženy do 23 let: Jana Czeczinkarová, Barbora Průdková, Adéla Šafářová.

Štafeta: Jaroslav Kulhavý, Matěj Průdek, Barbora Průdková, Karla Štěpánová, David Zadák.

Sjezd:

Muži elite: Martin Lebl, Stanislav Sehnal, Ondřej Štěpánek.

Junioři: Petr Folvarčný.

Program MS v Cairns (všechny časy v SELČ):

Středa 6. září:

7:00 - cross country - štafeta.

Čtvrtek 7. září:

5:00 - cross country - juniorky.

7:00 - cross country - junioři.

Pátek 8. září:

6:30 - cross country - muži do 23 let.

Sobota 9. září:

2:00 - cross country - ženy do 23 let.

4:00 - cross country - ženy elite (ČT Sport).

6:30 - cross country - muži elite (ČT Sport).

Neděle 10. září:

1:30 - sjezd - juniorky.

2:00 - sjezd - junioři.

5:00 - sjezd - ženy elite (ČT Sport).

6:00 - sjezd - muži elite (ČT Sport).