Praha - Biker Jaroslav Kulhavý má za sebou úvodní závody v sezoně, kterou zahájil tradičně na Kypru. Počtvrté v kariéře se představí na prestižním etapovém závodě horských kole Cape Epic v Jihoafrické republice. Hlavními cíli třiatřicetiletého olympijského vítěze z Londýna 2012 jsou ale tradičně domácí závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě a mistrovství světa, které se letos pojede v Lenzerheide. A Kulhavý by tam rád sesadil z trůnu domácího Švýcara Nina Schurtera.

"Vrátil jsem se akorát z Kypru, kde jsem byl jako každoročně už asi podesáté. Mám za sebou první závody, které se mi tam vždy tak nějak prolínají s přípravou. Jen si teď zvykám na ten velký teplotní rozdíl 30 nebo 40 stupňů," uvedl Kulhavý na dnešním setkání s novináři.

Přestože je i kvůli nachlazení z přípravy na Kanárských ostrovech před třemi týdny o trochu pozadu v tréninku, nijak to neohrožuje jeho záměr jet opět slavný vytrvalostní závod Cape Epic. "Věřím, že to nebude problém a že jsem na to připravený dobře," ujistil Kulhavý.

Až dosud jel ve dvojici vždy s Christophem Sauserem. V letech 2013 a 2015 slavili vítězství, loni však nestačili na dvojici Nino Schurter, Matthias Stirnemann, za níž po 26 a půl hodinách zaostali o osm minut. Tentokrát si zkusí Kulhavý spolupráci s o osm let mladším Američanem Howardem Grottsem.

"Jde o týmového kolegu z USA, dříve jezdil cross country, ale poslední roky se trošku stáhl a začal jezdit hlavně v Americe. Známe se už dlouho. Žije v Coloradu, trénuje i v nadmořských výškách přes 2500 metrů a je skvěle připravený. Možná i proto, že z toho měl trochu strach, tak aby se mnou netrpěl, nachystal se vážně dobře," pousmál se Kulhavý.

Díky tomu věří, že může pomýšlet na třetí triumf. "Víme o sobě dobře, kde má kdo silné stránky a kde ty slabší. Díky tomu, jak dobře na tom je, tak budou možná ty ambice nyní o něco vyšší, než jsme původně mysleli. Věřím, že to zvládneme. Jestli by se mělo projevit mé manko, tak spíše v intenzitě, a tedy v závodě Světového poháru, který začne týden před Cape Epicem také v Jižní Africe (ve Stellenboschi), ale samotný Cape Epic je o vytrvalosti a tu si myslím, že mám dobrou," řekl Kulhavý.

Hlavními body v sezoně pak budou závody Světového poháru. "A samozřejmě pro mě ten největší z nich je domácí podnik v Novém Městě na Moravě, kam se zase moc těším, a věřím, že určitě přijde zase spousta fanoušků. V Čechách mě ale bude možné vidět i třeba na závodech série Kolo pro život, pak samozřejmě tradiční exhibice Pražské schody, na nichž bude velká konkurence," slíbil Kulhavý.

V první polovině září už pak přijde řada na světový šampionát v Lenzerheide, který Kulhavý vyhlíží s plánem porazit zase jednou na velké akci současného vládce pelotonu horských kol Schurtera.

"Chtěl bych zlomit ta druhá místa za Ninem, která jsem v poslední době nasbíral. I když už jsem v minulosti mistrovství světa vyhrál (2011 v Champéry), moc dlouho už jezdit nebudu a ta šance se tak zmenšuje - bylo fajn si to ještě jednou zopakovat a světový šampionát vyhrát," prohlásil Kulhavý, v jehož sbírce je i olympijské stříbro z Ria.