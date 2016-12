Nové Město na Moravě (Žďársko) - Nejpozději do dvou let by se měl do České republiky vrátit Světový pohár v biatlonu. Šéf českého svazu Jiří Hamza uvedl, že by se v Novém Městě na Moravě měla biatlonová elita znovu sejít v prosinci 2018, ale kalendář bude mezinárodní unie IBU schvalovat až v únoru příštího roku.

Pokud by exekutiva IBU kvůli ruské dopingové aféře odebrala pořadatelství Světového poháru sibiřské Ťumeni, Česko by se o případný volný termín v sezoně 2017/18 ucházelo.

"Předběžný termín (pro další SP na Vysočině) je za dva roky v prosinci, ale uvidíme, co udělá ta aféra teď. Ale určitě, kdyby Ťumeni byly odebrány závody, tak o ně budeme usilovat," řekl dnes Hamza novinářům.

Češi mají předběžně od IBU přislíbeno, že se v Novém Městě na Moravě bude konat Světový pohár od sezony 2018/19 tři roky po sobě.

Nyní se Světový pohár uskutečnil na Vysočině počtvrté a znovu vyvolal obrovský divácký zájem. V sobotu přišlo 35 tisíc fanoušků, kteří vytvořili bouřlivou atmosféru a čeští i zahraniční závodníci mluvili o obecenstvu v superlativech.

"To si vybojovali závoďáci," řekl Hamza o českém týmu v čele s Gabrielou Koukalovou a Ondřejem Moravce. "Je bezva, že pokračuje tahle euforie. Je to jak ve snu. Je to bláznivý příběh, snad bude pokračovat," uvedl.

Počet okolo 35 až 36 tisíc fanoušků na den je maximum, co areál pojme. Další tribuny už pořadatelé v budoucnu přistavovat nehodlají, ani není kam. "Víc lidí sem pustit nemůžeme. Euforie nebude donekonečna a je třeba to brát s pokorou. Fanouškům děkujeme, protože odvedli neuvěřitelnou práci," řekl Hamza.

Dav fanoušků představuje i problémy. Areálem se dá stěží procházet a největší komplikací jsou fronty na občerstvení a toalety. "To nelze vymyslet, to bychom museli mít na každých deset lidí jeden stánek a to nejde. Pokud ale někdo narazil na nějaký problém, tak se mu chci omluvit," uvedl Hamza.

Fanoušci převážně fandili všem biatlonistům. Jen při střelbě vedoucí ženy Světového poháru Němky Laury Dahlmeierové oslavovali její chyby, což se v biatlonu nedělá. Koukalová proto v rozhovoru pro Radiožurnál vyzývala lidi, aby od toho upustili, protože je to neúcta k soupeřům.

"Já bych to nerozpitvával, to jsou zkrátka fanoušci. Myslím, že se z toho dělá větší věda, než to bylo. To je můj názor. Tak si zapískali, na fotbale pískají furt," řekl Hamza. "Samozřejmě, u biatlonu to není moc typické, ale jak chcete vykládat 35 tisícům lidí, co mají dělat. Nemyslím si, že by to bylo nějak dramatické."

O organizaci čtyřdenního programu Světového poháru se v Novém Městě na Moravě staralo 1200 až 1500 lidí. "Chci všem poděkovat. Největší odměnou pro ně jsou plné tribuny, protože by bylo smutné to dělat pro prázdné tribuny," řekl Hamza.