Ilustrační foto - Tým biatlonistů včetně olympijských medailistů Veroniky Vítkové (vlevo) a Michala Krčmáře (vpravo) přiletěl 25. února 2018 do Prahy ze zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - V olympijské sestavě se představí čeští biatlonisté v prvních závodech po hrách v Pchjongčchangu. Ve finském Kontiolahti nastoupí na Světovém poháru i medailisté ze sprintů - stříbrný Michal Krčmář a bronzová Veronika Vítková.

Spolu s Krčmářem se ve čtvrtečním sprintu objeví Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup, Michal Šlesingr a Adam Václavík. Ženy pojedou sprint v pátek a Vítkovou ve startovní listině doplní Jessica Jislová, Eva Puskarčíková a Veronika Zvařičová. Čerstvá juniorská mistryně světa Markéta Davidová se k týmu připojí pro závody na Holmenkollenu v Oslu o týden později.

"Naší ambicí v obou kategoriích je posbírat co nejvíce bodů do Poháru národů," řekl šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář na svazovém webu. Reprezentanti potřebují skončit do desátého místa mezi ženami i muži, aby i příští sezonu mohli ve Světovém poháru startovat s pěti závodníky. Oba týmy jsou aktuálně v žebříčcích osmé.

Získat co nejvíce bodů v Kontiolahti i Oslu potřebují čeští biatlonisté zejména proto, že na protest kvůli ruské dopingové aféře vynechají závěrečný díl seriálu SP v ruské Ťumeni.