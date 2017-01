Ruhpolding (Německo) - Českým biatlonistům se nepovedl dnešní sprint Světového poháru v Ruhpoldingu. Nejlepší z pětice reprezentantů byl na 29. místě Michal Krčmář. Svoji suverenitu potvrdil Francouz Martin Fourcade, který vyhrál v této sezoně čtvrtý sprint z pěti a celkově už devátý závod.

Adam Václavík obsadil po dvou chybách na střelnici 39. místo, do stíhačky se z Čechů dostal už jen 52. Ondřej Moravec. Naopak čtyřikrát nepřesně mířící Michal Šlesingr (65. místo) a po třech chybách ani Jaroslav Soukup (70.) v neděli nepoběží.

"Vybrali jsme si smolný závod. Nezvládli jsme to podle představ na střelnici. Jediného můžu pochválit Krčmáře a Adam Václavík to zvládl docela dobře, ale pak to bylo špatné," řekl trenér mužů Michael Málek v České televizi.

Krčmář dokázal mířit přesně vleže, ale neběžel příliš rychle a pohyboval se ve třetí desítce. Vstoje jednou chyboval a umístění v třicítce uhájil. Václavík ve složitých podmínkách udělal dvě chyby vleže, ale dokázal střílet přesně vestoje.

Šlesingr, druhý ze sprintu v Oberhofu, sice rychle běžel, ale o naději na dobré umístění přišel hned při první střelbě. Vleže netrefil úvodní tři rány a musel běžet navíc 450 metrů. Po stojce musel absolvovat ještě jedno trestné kolo.

Lídr celkového pořadí SP Fourcade vyhrál úvodní tři sprinty sezony a naposledy v Oberhofu skončil osmý. Nyní přidal k nejrychlejšímu běžeckému času přesnou mušku a zvítězil o 18 vteřin před Rakušanem Julianem Eberhardem. Třetí Nor Emil Hegle Svendsen už za Francouzem zaostal o skoro čtyřicet vteřin.

Ženy mají sprint na programu v sobotu a Gabriela Koukalová bude hájit žluté startovní číslo vedoucí ženy průběžného pořadí SP. V neděli se uskuteční stíhací závody.

Závod SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - sprint (10 km):

1. M. Fourcade (Fr.) 22:34,2 (0 trestných kol), 2. Eberhard (Rak.) -18,0 (0), 3. Svendsen (Nor.) -39,7 (0), 4. Peiffer -51,8 (0), 5. Schempp (oba Něm.) -52,8 (1), 6. Malyško (Rus.) -56,2 (0), 7. Pidručnyj (Ukr.) -59,5 (0), 8. Björndalen (Nor.) -1:00,4 (1), 9. Landertinger (Rak.) -1:02,8 (1), 10. Birkeland (Nor.) -1:07,7 (0), ...29. Krčmář -1:32,8 (1), 39. Václavík -1:51,1 (2), 52. Moravec -2:12,2 (3), 65. Šlesingr -2:28,5 (4), 70. Soukup (všichni ČR) -2:40,7 (3).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 670, 2. Schempp 410, 3. Šipulin (Rus.) 397, 4. Peiffer 369, 5. Lesser (Něm.) 361, 6. Svendsen 360, ...12. Krčmář 245, 14. Moravec 237, 18. Šlesingr 225, 48. Soukup 51, 54. Václavík 34, 82. Krupčík (ČR) 3.