Ruhpolding (Německo) - České biatlonistky ve složení Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Veronika Vítková a Gabriela Koukalová obsadily šesté místo ve štafetě Světového poháru v německém Ruhpoldingu. Na střelnici reprezentantky zdrželo deset dobití, juniorka Davidová musela na trestné kolo. Zvítězily domácí Němky před Francií a Norskem.

Štafetu rozjela Puskarčíková a po čisté střelbě vleže chvilku vedla. Ve stojce jednou dobíjela a předala čtvrtá s odstupem 22,1 vteřiny za vedoucími Finkami.

Na druhém úseku jela premiérově dvacetiletá Davidová. Vleže jednou úspěšně dobila a byla devátá. Nepovedla se jí ale stojka, v které dvakrát minula a i po třech náhradních nábojích zůstal jeden terč černý, takže musela na trestné kolo.

"Nemyslím si, že to bylo tlakem, protože žádný nebyl. Prostě to byly moje chyby, moje blbost. Zkazila jsem to celé štafetě, proto jsem si to neužila," řekla Davidová, která Vítkovou vyslala na trať na patnácté pozici skoro s dvouminutovým odstupem na čelo.

Uzdravená Vítková vyčistila terče vleže a z třináctého místa měla na dohled skupinku jedoucí o desáté místo, na které se dostala po stojce, i když musela střílet dvakrát navíc. Koukalové předala pomyslný štafetový kolík na osmém místě.

Česká jednička předjela ještě před první střelbou dvě soupeřky a i po ní jela šestá, ale měla odstup minutu za pátou Itálií. Vedoucí žena SP se snažila, Nicole Gontierovou stahovala, v cílové rovince se k ní blížila, ale od pátého místa ji nakonec dělily dvě desetiny sekundy.

"Po odjezdu z druhé střelnice jsem si nevěřila, že bych mohla v posledním kole sjet tolik vteřin, abych se jí byť přiblížila. Vzhledem k tomu, že jsme tady měly mladou krev, tak si myslím, že i tak je šestý místo úspěch. Jedná se o velký talent a v budoucnu o Markétě ještě uslyšíme," řekla Koukalová.

"S šestým místem jsem vzhledem k vývoji maximálně spokojený. Eva odvedla výborný úsek, Verča mě mile překvapila a Gábi, ať se snažila, jak se snažila, tak to líp nešlo," řekl trenér Zdeněk Vítek v České televizi a k premiéře Davidové dodal: "Výborně se poprala s ležkou a ve stojce zapracovaly nervy. Nestála, jak by měla, a střílela dlouho. Škoda druhé dobíjené rány, ta třetí už byla hodně dole."

O výhru bojovaly Němky s Norkami. Na závěrečnou stojku přijela první domácí Laura Dahlmeierová před Marte Olsbuovou, která ale střílela rychleji a také přesně a ze střelnice vyjela první. Němka jednou dobíjela, ale ztrátu deseti vteřin na trati rychle smazala a k radosti zaplněných tribun projela cílem první. Druhé nakonec skončily Francouzky, Olsbuová klesla až na třetí místo.

V pátek je na programu sprint mužů, ženy pojedou stejný závod v sobotu. V neděli se uskuteční stíhací závody.

Závod SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Ženy - štafeta (4x6 km):

1. Německo (Hinzová, Hammerschmidtová, Preussová, Dahlmeierová) 1:09:53,0 (0 trest. okruhů + 6 dobíjení), 2. Francie (Chevalierová, Braisazová, Bescondová, Aymonierová) -3,5 (0+7), 3. Norsko (Nicolaisenová, Fenneová, Eckhoffová, Olsbuová) -4,5 (0+1), 4. Ukrajina -8,8 (0+3), 5. Itálie -1:51,5 (0+6), 6. ČR (Puskarčíková, Davidová, Vítková, Koukalová) -1:51,7 (1+10).