Oberhof (Německo) - Biatlonistka Veronika Vítková skončila třetí ve sprintu Světového poháru v Oberhofu. Na stupně vítězů v individuálním závodě se vrátila po třech letech. S více než půlminutovým náskokem vyhrála dvojnásobná olympijská vítězka Anastasia Kuzminová ze Slovenska. Před Vítkovou se v závěrečném kole dostala ještě Finka Kaisa Mäkäräinenová.

Vítková se po jedné chybě na střelnici a rychlému běhu postarala o první medailový úspěch pro český biatlonový tým v aktuální sezoně. Na stupně vítězů vystoupila poprvé od února 2015, kdy byla třetí ve vytrvalostním závodě v Oslu. V samotném Oberhofu se mezi tři nejlepší prosadila počtvrté.

Devětadvacetiletá Vítková minula hned první terč, ale pak devětkrát mířila přesně. "Už se mi to letos jednou stalo. Jsem ráda, že to takhle zvládnu po tom, když to nespadne hned na začátku," řekla České televizi.

Po druhé střelbě byla průběžně druhá za Kuzminovou a ještě kilometr před cílem se držela před Mäkäräinenovou. V závěru však elitní finské běžkyni neodolala a v cíli za ní zaostala o téměř pět sekund. "Trošku si myslím, že jsem ze začátku vyjela rychleji, a lehce mi ke konci chyběly síly," poznamenala.

Celkově se ale na trati cítila výborně. "Myslím si, že příprava se přes Vánoce povedla," poznamenala. Na rozdíl od zbytku českého týmu měla i vstup do sezony lepší než v předchozích dvou ročnících SP. "Bylo vidět, že konkrétně já nejsem špatně připravená. Krůček po krůčku to šlo kupředu a dneska to skončilo na stupních vítězů. Jsem úplně nadšená," dodala.

Průběžné vedení v celkovém hodnocení Světového poháru si upevnila slovenská reprezentantka s ruskými kořeny Kuzminová, která rovněž jednou chybovala a měla nejrychlejší běžecký čas. Vyhrála potřetí v sezoně.

Desátá skončila další Češka Eva Puskarčíková. Nakonec měla také pouze jednu chybu při střelbě, i když po úvodní položce absolvovala dvě trestná kola. Jeden ze zasažených terčů se totiž zřejmě kvůli technické závadě nesklopil, což reklamoval trenér Zdeněk Vítek. Uspěl a Puskarčíkové bylo od času odečteno 27 sekund za trestné kolo, které absolvovala navíc.

Stejně dopadla i Lucie Charvátová, která na problematickém stavu číslo sedm odstřílela ještě před tím, než rozhodčí závadu potvrdili. Přesto se čtyřmi chybami obsadila až 71. příčku.

Do sobotního stíhacího závodu z českých reprezentantek postoupila ještě Jessica Jislová, která obsadila 43. příčku. V pátek je v Oberhofu na programu sprint mužů.

SP v biatlonu v Oberhofu:

--------

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Kuzminová (SR) 22:23,7 (1 tr. okruh), 2. Mäkäräinenová (Fin.) -35,4 (1), 3. Vítková (ČR) -40,1 (1), 4. Hildebrandová (Něm.) -47,0 (1), 5. Braisazová (Fr.) -53,4 (2), 6. Nowakowská (Pol.) -1:07,6 (1), 7. Domračevová (Běl.) -1:07,9 (2), 8. Perssonová (Švéd.) -1:11,1 (0), 9. Ransomová (Kan.) -1:13,6 (0), 10. Puskarčíková (ČR) -1:16,5 (1), ...43. Jislová -2:09,5 (2), 71. Charvátová -3:07,1 (4), 88. Zvařičová (všechny ČR) -4:31,0 (4).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 22 závodů): 1. Kuzminová 362, 2. Braisazová 336, 3. Mäkäräinenová 335, 4. Herrmannová (Něm.) 276, 5. Wiererová (It.) 264, 6. Dahlmeierová (Něm.) 246, ...9. Vítková 228, 30. Puskarčíková 109, 58. Jislová 18, 73. Davidová (obě ČR) 6.