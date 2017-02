Hochfilzen (Rakousko) - Zlatou a bronzovou medaili má biatlonistka Gabriela Koukalová položené na pokoji vedle sebe na poličce. Zisk dvou cenných kovů na světovém šampionátu v rakouském Hochfilzenu českou hvězdu naplňuje a v půlce mistrovství své výkony hodnotí jen v superlativech.

"Těžko hledám slova. Pecka!" shrnula Koukalová své vystoupení na šampionátu během dnešního setkání se zástupci médii.

V pátečním sprintu získala premiérový titul mistryně světa a v neděli k němu i přes problémy v úvodní položce přidala ve stíhačce bronz. "Medaile mám na pokoji, pořád na ně vidím a každý den v mém nitru vzbuzují intenzivnější pocit. Tyhle výsledky jsou motivací, ale já se těším na další závody. Jsem na ně hladová," řekla.

Biatlonisté mají před druhou půlkou MS dva dny volna. V pondělí měla Koukalová po poledni mediální povinnosti a pěkně se načesala. "Sama. Baví mě to," usmála se biatlonistka, která se jako jedna z mála upravuje i na závody. "Chci se občas cítit jako žena. Občas udělat něco pro sebe. Pro mě je to důležité," řekla.

Snaží se přijít na jiné myšlenky, aby pořád nemyslela na biatlon. "Jakákoliv činnost, která člověka baví a odpoutá ho na chvíli od sportu, tak to je velký přínos. Hodně si libuju v tom se rozmazlovat a nezapomínat na sebe. Člověk by se měl mít rád a neměl by zapomínat o sebe pečovat," řekla sedmadvacetiletá Koukalová.

Hovořila i o tom, jak si Češi v sezoně hodně hlídají jídlo a pití. Poté, co vedení i závodníci jasně odsoudili ruský doping, dostávají na svaz i na osobní účty na sociálních sítích výhrůžky, aby si dávali pozor na to, co jedí a pijí. A proto to dělají.

"Není to rozhodně příjemné a jsme opatrní," řekla Koukalová. Pozorně zamyká pokoj a kliku dvakrát zkontroluje. Pije jen nápoje, které dostane od servisu nebo z lahví, který byly zavřené. "Snažím se minimalizovat riziko, že by mi někdo do něčeho něco přimíchal nebo podobně. Je to rok od roku horší," uvedla Koukalová.

Biatlonisté tu a tam dostávají dárky od fanoušků. Dříve jim někdo upekl a poslal bábovku či perníčky, do kterých se s chutí zakousli. V současnosti už ne. "Přijímání jídel od fanoušků už dneska není bohužel možné. Nikdo z nás, byť jsme kvůli tomu nešťastní, by si nedovolil si to vzít a sníst to," litovala Koukalová.

Před sezonou měla dva cíle a oba si už měsíc před jejím koncem splnila. Uspěla před domácími fanoušky v Novém Městě na Moravě i na šampionátu. "Jsem šťastná, že jsem dokázala v obou případech dosáhnout na vítězství," řekla.

Zopakovala, že letos nemyslí na obhajobu celkového prvenství ve Světovém poháru. Stále ale má šanci, protože v průběžném pořadí seriálu je druhá za Němkou Laurou Dahlmeierovou. "To byl velký cíl minulé sezony - a je splněn. Nepočítám celkové skóre tak jako loni. A Laura je letos neuvěřitelně silná," řekla Koukalová.

Vyzdvihla podporu českých fanoušků, kteří váží cestu do Hochfilzenu a zaplatí v průměru přes 800 korun za lístek na den. "Jsem poctěna, když jich vidím tolik podél trati. Před pěti lety nikdo u nás o biatlonu pořádně nevěděl a teď je to národní sport. Lidi ho probírají i v hospodách. Je radost být toho součástí," řekla Koukalová.

Nor Bö vtipkoval, že si užije Valentýna s Koukalovou S dvoudenním předstihem oslavila biatlonistka Gabriela Koukalová Valentýna. Už v neděli dostala mistryně světa v Hochfilzenu od manžela Petra dvě láhve šampaňského. "V úterý už si nebudu moci ani cucnout, protože mě ve středu čeká další náročný závod, tak si to díky důvtipnému manželovi chytře vynahrazujeme už dnes," napsala vítězka sprintu a bronzová medailistka ze stíhačky na sociálních sítích. Na fotce ukázala dvě láhve se zamilovanými vzkazy, které k svátku zamilovaných dostala. "Jdeme to bouchnout na naši lásku i na zlato a bronz z vydařených závodů, na kterých máte velkou zásluhu," poděkovala za podporu fanoušků. V pondělí na tiskové konferenci na stadionu dostali závodníci otázku, jak úterního Valentýna oslaví. "Všechno co potřebuji, mám zde, Gábinu. To vypadá na perfektního Valentýna," naklonil se Nor Johannes Bö 'zamilovaně' k Češce. Koukalová obratem zvesela reagovala. "To je nemožné, mám tady manžela. Musíme pár dnů počkat," rozesmála úřadující vítězka SP přítomné. Později dodala, že Bö je obrovský vtipálek, a vyzdvihla atmosféru mezi biatlonisty. "Je krásná a hodně pro mě znamená. Proto jsem ráda, že jsem si vybrala tento sport," řekla.