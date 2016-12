Nové Město na Moravě (Žďársko) - Gabriela Koukalová se postarala o zlatou tečku pro český biatlon na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, když vyhrála závod s hromadným startem. S jednou chybou na střelnici porazila o tři sekundy vedoucí ženu seriálu Němku Lauru Dahlmeierovou a postarala se o jedinou českou medaili na Vysočině.

Koukalová si připsala třetí pódiové umístění v sezoně a druhé vítězství po triumfu ve stíhacím závodu v Östersundu. Ve Světovém poháru vyhrála Koukalová počtrnácté a v průběžné klasifikaci se posunula na třetí příčku.

"Byl to opravdu nejemocionálnější moment v kariéře. Pocity jsou daleko víc vygradované, než byly třeba během olympiády v Soči. Je úžasné vyhrát doma. Byl to neskutečný tlak a hrozná výzva," řekla Koukalová.

Třetí místo obsadila Italka Dorothea Wiererová, která na první českou vítězku v Novém Městě na Moravě v historii ztratila necelých deset sekund. Dalším domácím biatlonistkám už se tolik nedařilo. Veronika Vítková i Eva Puskarčíková měly tři střelecké chyby a seřadily se na šestnáctém a sedmnáctém místě.

"Byla jsem překvapená, že jsem zvládla tu poslední střelbu. Myslela jsem na všechny lidi, že bych jim tu podporu vrátila," uvedla Koukalová. "Teď se mi těžko hledají slova, jak moc skvělý moment kariéry to je. Tohle je snad daleko víc než olympiáda. Stálo to za to," prohlásila.

Biatlonistky kvůli změně trati projely po úvodním kole stadionem bez zastávky na střelbu. První střelba po čtyřech kilometrech 12 kilometrů dlouhého závodu vyšla skvěle Puskarčíkové, která rychle trefila všechny terče. Stejně se první zastávka podařila Koukalové, která byla sice pomalejší, ale díky rychlému běhu figurovala na druhé pozici. Závod si pokazila dvěma chybami vleže Vítková.

Při druhé zastávce na stadionu si české biatlonistky pohoršily. Koukalová dlouho zaujímala polohu, přesto jeden terč zůstal černý a obhájkyně vítězství ve Světovém poháru se propadla pořadím. Dokonce dvakrát chybovala Puskarčíková, Vítková jednou a obě se pohybovaly až na začátku třetí desítky.

Koukalová v dalším průběhu předjížděla soupeřky, ve třetím okruhu byla ze všech nejrychlejší. Předvedla i na své poměry velmi rychlou střelbu a s nulou na kontě vybíhala do čtvrtého kola na první pozici s náskokem více než sedmi sekund. Bezchybné na první stojce byly také Puskarčíková s Vítkovou.

V předposledním kole Koukalová trochu pošetřila síly a vyplatilo se jí to. Její čistá závěrečná střelba vyvolala explozi radosti zaplněných tribun. Do posledního kola odjížděla první následována Wiererovou, které se vzdalovala. Do cíle už vedení udržela i před skvěle finišující Dahlmeierovou.

"Poslední kolo mi připadalo, jako když se topím nebo chodím po žhavém uhlí. Když jedete na krev, tak to moc příjemný pocit není," řekla Koukalová. Užila si až posledních 300 metrů. "Věděla jsem, že když nespadnu dole pod kopcem, tak to snad udržím. To bylo nádherné před tribunou, ale dvě třetiny kola byly šíleně těžký," dodala.

"Je to něco úžasného. Když Ondra (Moravec) dojel čtvrtý, bylo to trochu smůla. Ale Gábina to završila, to je odměna pro všechny fanoušky. Všechno je jednou poprvé, jsem rád, že to přišlo takhle," komentoval premiérové české vítězství na Vysočině šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář.

Fanouškům při projetí cílem poslala Koukalová polibek, pak sama dostala pusu od manžela a maminky. Při slavnostním vyhlášení divákům z nejvyššího stupně řekla, že doufá, že jim dala krásný vánoční dárek. "Doufám, že to je dostatečný, protože jsme tady zažívali neuvěřitelnou atmosféru," uvedla.

V závěrečný den sledovalo závody v Novém Městě na Moravě 34.000 fanoušků, celkem za čtyři dny Vysočina Arénu navštívilo rekordních 123.500 diváků.

Ženy - závod s hromadným startem na 12 km: 1. Koukalová (ČR) 34:42,1 (1), 2. Dahlmeierová (Něm.) -3,1 (2), 3. Wiererová (It.) 9,7 (1), 4. Hinzová (Něm.) -15,5 (1), 5. Olsbuová (Nor.) -21,6 (2), 6. Preussová (Něm.) -26,8 (2), 7. Dorinová Habertová (Fr.) -33,2 (2), 8. Mäkäräinenová (Fin.) -39,9 (3), 9. Hauserová (Rak.) -43,1 (2), 10. Akimovová (Rus.) -48,1 (2), ...16. Vítková -1:15,0 (3), 17. Puskarčíková (obě ČR) -1:17,2 (3).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 410, 2. Mäkäräinenová 312, 3. Koukalová 305, 4. Dorinová Habertová 291, 5. Braisazová (Fr.) 275, 6. Wiererová 260, ...8. Puskarčíková 227, 14. Vítková 177, 39. Charvátová (ČR) 52.